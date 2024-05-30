鄺萬春個展「岑樓暮色」：當室內成為了室外，人還需要追求著甚麼？

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人們自古迄今一直在築建安穩的家，嘗試在室內塑造合適的天氣。然而在每一個周末，有一些人就會衍生想要到山上走上數個小時的念頭，承受著隨時都會死去的可能進行一段探險旅程。曾經認識一位友人，她的整個旅程只會在酒店渡過；長途跋涉從香港乘搭飛機到越南的芽莊市，然後就只是在酒店和機場之間來回。我也曾取笑友人的旅行方式，但是這一種悠然的生活態度，或許就是人類一直所渴求的。人生充滿著矛盾，我們奮力追求一種舒適感，卻還仍然需要讓自己知道危機是存在的。藝術家鄺萬春現於Contemporary by Angela Li畫廊舉辦個人展覽「岑樓暮色」，以一系列糅合水墨和礦物顏料的作品，呈現室內與室外環境之間的情感羈絆。

鄺萬春為此次個展的主題作出闡釋：「湖水的流動呈現出生命的節奏和變化，能夠反映存在和永恆。我在畫作中，除了戶外景緻，還融入了室內元素，這種融合可加深畫作與生活的聯繫，並豐富時間的敘述。透過這種方式，我傳達著人與自然、內在與外在之間的和諧關係。」藝術家之前的作品主要描繪中式建築物及山水；此次的畫作迎來了一個全新的氣象，呈現著典雅與玩味共存的氛圍——彷彿刻畫了藝術家自身被埋藏著的童心。

《沿途》所描繪的似是一個車廂的場景，微醺燈光伴隨窗外的水上景色，其中的畫面亦猶如重現在展覽內的《水仙》及《空谷幽蘭》。從車身延伸的木桌承托著正在冒煙的飲品和瓶子，墨綠的卡座讓水藍色的橢圓袋子安睡，地上則放置著帶有山丘和夕陽刺繡圖樣的地氈。場景中的所有物件都合乎情理，只是其中地氈的出現讓觀賞者反思，或許眼前的不是一個正在移動的車廂，而是一家咖啡廳或是酒吧，其中的風景亦其實只是一個播放著戶外景色的螢幕。

人在旅行時想念自己的家，安在家中的時候則想要出走。對於很多人來說，人生的理想狀態就是可以一直走往最高點。人們堆砌著自己的經歷，嘗試閱覽更多未知的景色，卻在中途迷失了方向。當室內成為了室外，人還需要追求著甚麼？我們在人生中沉溺於一種不安的感覺。

鄺萬春個展「岑樓暮色」

日期：即日至 2024 年 6 月 29 日

時間：10:00—18:30 （星期日及公眾假期休息）

地點：上環荷李活道 248 號 | Contemporary by Angela Li 畫廊

查詢：Contemporary by Angela Li







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