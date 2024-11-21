藝術家黎栩雯個展「在雙腳著地前」：日常的恐懼變為親密的接觸

加入最愛專欄 收藏文章

自幼對青蛙充滿恐懼，部分原因是源自1997年上映的科幻喜劇電影《烏龍博士》（Flubber），講述由羅賓．威廉斯（Robin Williams）飾演的教授，意外地製造了一隻啫喱狀的綠色生物；在其中一幕牠逃竄到人們的口內，然後被吐了出來——自此以後就對於綠色並會移動的動物產生厭惡的感覺。當中的原因大概不是因為牠們自身的模樣，而是就像一個擁有潔癖的人，從來不是因為那一件物品是有多骯髒，只是無法在心理上作出平衡。香港藝術家黎栩雯在本年十月份於元創方舉辦個人展覽「在雙腳著地前」，以一系列糅合紡織技巧的油彩布本作品，探討人與整個世界之間的連結。

藝術家在畫作《阿吽》中描繪了夢見浴室的場景，在洗澡的時候一隻青蛙正在撲向自己。人在全裸的時候是最為脆弱的一刻，一切都沒有遮掩地承受著那一份的恐懼。然而在畫面上可以看見主角的小腿上有著一個青蛙圖案的紋身，日常的恐懼彷彿變為了一種親密的接觸。在日本的民間故事《大阪的青蛙和京都的青蛙》中，大阪和京都的青蛙都想要到對方的城市旅行，當牠們在山上站起來的時候，卻因為眼睛長在頭頂，而只可以看見自己本來的地方。

黎栩雯在作品介紹中寫下：「『阿』（張口）與『吽』（閉口）之音，象徵宇宙萬物的初始與終結，映照夢境中追尋意義以及我們與宇宙連結的過程。」在京都的商店和廟宇偶爾會看到一對青蛙雕像佇立在入口處，就如藝術家所畫下的張口與閉口的模樣，即使各自是以不同的面貌和地方出現，只要是有著緣分都會在宇宙中相遇。

從來人們對於身體接觸，在面對不同人的時候，都有著不一的適應程度：討厭陌生人搭肩膀、觸碰手臂和撥弄頭髮——過於親密的行為會產生一種不適感。心理上的安全感需要透過外在的方式來表達出來，就如消毒藥水的氣味就代表了潔淨的環境一般。人與人之間存在著太多的界線，一些人喜歡握手，其他人則習慣了擁抱，而大部分人都只是會點頭而已。

黎栩雯個展「在雙腳著地前」

日期：2024年10月4日至月27日

時間：周二至周日（13:00—19:00）

地點：香港中環鴨巴甸街35號元創方A座S311室

查詢：https://www.jccac.org.hk/?a=doc&id=9349







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情