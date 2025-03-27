藝術三月：H Queen’s、LPM及未．信言節2025，3大不能錯過的Art Month展覽！

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位於中環的H Queen’s在藝術三月籌備了一系列藝術與餐飲活動，前者如卓納畫廊（David Zwirner）、新藝伊斯特（New Art Est-Ouest Auctions）、白石畫廊（Whitestone Gallery）、當代唐人藝術中心 （Tang Contemporary Art）、佩斯畫廊（Pace Gallery）、藝匯（Supper Club）及薩奇雅茨畫廊（Saatchi Yates）亦同期舉辦展覽，其中最為矚目的為薩奇雅茨畫廊，首次於亞洲帶來美國藝術家威爾．聖約翰的個展，作品糅合了⼈類與動物的形象，呈現了一種介於現實與幻想之間的對話。

法國餐廳La Petite Maison（LPM）亦與藝術門畫廊（Pearl Lam Galleries）合作展出尼日利亞藝術家Ayobola Kekere-Ekun的作品，以「Blooming Shields」為創作主題，繪畫取材自大自然的人像角色系列「The Real Housewives of Old Oyo」，以探討神話與尼日利亞的社會議題。餐廳同時亦配搭期間限定的雞尾酒《Jardin de Fleurs》與甜品《Rum Baba, Strawberry and Coconut Cream》，以回應Kekere-Ekun作品中所運用的色彩，並呈現LPM追求「生活喜悅」的概念

遠離紛繁的都市生活，藝術與設計節「未．信言節 2025：The Art of Transformation」於香港赤柱廣場美利樓舉行。主策展人姚嘉珊與副策展人周政透過審視城市發展、遺產、文化及建築物自身的可持續發展，集結了超過45位來自亞洲及國際的策展人、設計師、藝術家參與此項活動。姚嘉珊闡述：「『The Art of Transformation』這項新計劃的構思，是為了塑造、測試想法、思辨空間的未來、城市主義和創意扮演的角色，以正面和具影響力的方式，回應全球有關可持續發展、本土營造、旅遊業對大灣區內香港文化和傳承的角色，以及國際環境的討論。」美利樓曾經屹立於中環，透過藝術三月及香港巴塞爾藝術展的活動，讓來自世界各地的藝術愛好者，探索都會之中所蘊含的創造力。

Ayobola Kekere-Ekun「Blooming Shields」

3月17日至4月16日

La Petite Maison（Hong Kong）

中環士丹利街23-29號H Queen’s

未．信言節 2025：The Art of Transformation

3月29日至6月18日

美利樓 香港赤柱大街96號







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