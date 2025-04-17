電影《米奇17號》：永生的概念其實並不合乎情理

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永生的概念其實並不合乎情理，因為永生就等同於完美——這是違背著生死的本質。人的出生就是為著死亡，永生只是完成不了生命中唯一任務的藉口。在科幻黑色喜劇電影《米奇17號》（Mickey 17）中，擔任消耗工而不斷重生的米奇．巴恩斯訴說自身對於死亡的感覺：「即使我已經重生了17次，我依然很討厭死亡。」人們無法讓自己的毛髮自然生長，因為這樣展示不到人類是有著能力戰勝大自然的。我們總是充滿著矛盾，想要在人造社會中築建大自然。我們渴求著擁有光滑的肌膚，不容許毛髮的存在。除了人們喜歡「去除」的感覺以外，還有因為這是一種對抗大自然的行為。

我們時常要證明給大自然看，人類是可以威脅著生命的存在，以自己的方法來創建大自然。人們會把四季藏在一個箱子裏，然後在土地上逐個把它們堆疊，地球上就充滿了無數的箱子。人們就可以驕橫地說著：「我們在地球上創造了很多個地球。」從來都沒有停止過扮演上帝的人，在每一個時代都有著不同的理由，把這一種行為合理化。不論上帝是否真的存在，人類總是透過欲望，來達到統治的目的。

在控制與統治之間，前者是屬於個人的，後者則是屬於羣體的。我們從來都想要控制，就如拔去眉毛是想要控制它們的生長一樣。人們喜歡控制的快感，讓事情按照計劃發生，所以我們都不會抗拒先知的存在。為甚麼有人想要知道自己甚麼時候會死去，他們是認為自己可以控制死亡嗎？我寧願一輩子也不要知道自己的身體出了甚麼毛病。若是突然死了，那就讓自己死去。我們都知道自己無法控制生死，所以才想要控制別人的人生：「至少我也嘗試過控制的滋味。」那是一種取而代之的感覺。

《米奇17號》

上映日期：2025 年3月6日







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