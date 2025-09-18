4K修復版《天使之卵》：永遠保持純真是一件理想的事情

加入最愛專欄 收藏文章

最近上映的4K修復版《天使之卵》，是由日本導演押井守與插畫家天野喜孝合作的超現實動畫作品，講述一名少女守護著巨蛋，並遇上一名少年在荒廢城市裏穿梭。畫面呈現著虛實交替的意象，並以「你是誰？」這一個問題推進故事的發展。

我們都在意一件物件本身是屬於誰的，才下決定要否接觸它。屬於陌生人的物件是骯髒的，彷彿它的表面上帶有致命病毒，只要一經接觸以後就會被傳染。對於與自己親近的人，我們都沒有太多的顧慮；跟他們分享同一根吸管也沒有大礙，因為他們是自己所熟悉的。對於唾液的恐懼，並不是因為是否潔淨的原因，而是來自當中的一份信任。

我們叮囑自己需要經過仔細分析，才可以真正地去相信。我們到底會有多常審慎考慮自己的決定？人們都在決定了以後，才開始去考慮是否應該作出最初的決定。人是否愚蠢？答案是肯定的。我們仔細地區分著所有東西，把它們分類歸納，但是其實沒有甚麼是不同的。快樂和悲傷都是一樣的，只有平靜是不同的。我們易於看見一個人的情緒起伏，然而我們總是會忽略了平靜的人。

我們在世界上，其實都只是一個微不足道的存在。但是這樣又是否代表著我們不應該去記錄自己的生活？若我們不去做一些自己認為是重要的事情，那麼還會有誰人會在乎？輕易就拋棄擁有回憶的東西的人，或許認為真正重要的回憶早已埋藏於心裏。回憶的確存在於我們的腦海中，但是我們仍然需要一些讓我們回想起那一段記憶的東西。回憶是一個陌路人，只有在人們需要它的時候才會靠近。

人們怎可以活在一個沒有任何屬於自己物品的世界裏？那是一種幾近瘋狂的狀態，因為那一種感覺就像是讓本來是一張白紙的我們，在經歷了數十年以後還仍然是一張白紙一般。永遠保持純真是一件理想的事情，若是真正把它實行起來，卻是一件可怕的事情，感覺自己好像不曾真正活著。即使世界是虛無的，人們情願在自己的生活中留下污點——那是活著的證明。

《天使之卵》（4K修復版）

上映日期：9月25日







