王菀之 x 朱肇階「M+夜不同：夜臨夢境」：以日常物件喚起充滿回憶的旋律

王菀之與朱肇階於「M+夜不同：夜臨夢境」中，以全新編曲、燈光設計、動畫及特別音效，演繹一系列與藝術主題相關的音樂作品。此次表演運用了不同的日常物件來配合旋律，例如〈水百合〉中的飲水機水桶，以及〈該死的快樂〉中的刀叉餐具；這些物件所發出的有趣聲響，亦象徵音樂源於生活的意念——每天接觸的物品也能喚起一段充滿回憶的旋律。

除了呈現日常中所產生的驚喜，音樂亦能展現匠人所傾注的設計精神。就如在〈Rainbow Connection〉中所使用的特別訂製大型拇指琴，其中的演奏彷彿重溫王菀之於2011年「水．百合演唱會」時那一份溫暖的小插曲與即興的感動。在演出的後半部分，她挑選了分別以梵高、達利及草間彌生為靈感的歌曲〈畫意〉、〈融了鐘的時間〉及〈波點女皇〉：「我覺得很夢幻，這一些作品可以在藝術館內表演。」作為引子的〈Gloomy Sunday〉，接著是〈突然一生人〉與〈純情〉，再到中段的〈迷失藝術〉，整體彷彿在訴說創作者的心路歷程；其中穿插著不同的情緒與困境，以及在逆境下所獲得的靈感——這一切都是藝術家的人生軌跡。

人在某一刻總會變得脆弱，彷彿在創作的路上只剩自己一人堅持，逐漸浮現想要放棄的念頭；然而就如〈迷失藝術〉最後一段所寫下的：「誰沒有所失的／你要漆黑中數算著福氣／你要心酸中緊記當走到最尾／那處風景最優美。」作為一位真正熱愛創作的人，所需要的正是無數次實驗與意想不到的驚喜；透過看似相同的日常事物，發掘全新的細節，從而改造那些原本被忽略的東西。正如歌曲的編曲過程，不斷將已有的旋律重新組合，呈現出嶄新的面貌。

「原來可以是這樣的。」或許是創作者最希望聽到的一句話。正如朱肇階在〈畫意〉間奏中所呈現的不協和音，即使是沒有規律的彈奏，也能完整地表達創作時的情緒。藝術家從日常中一些不協調的細節裏，重新尋找秩序與靈感，化為綿延不絕的創作能量。

王菀之 x 朱肇階「M+夜不同：夜臨夢境」

日期：2025年10月3日

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+

詳情：https://www.mplus.org.hk/tc/events/mplus-at-night-dreamscapes/







