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香港好像不似從前的四季分明，中秋過後依然濕納悶熱翳焗，在洋服店聽到很多客人仍在選linen（亞麻布）訂製裇衫，這春夏料也快要變成四季料（全年四季適用的布料）一般。身處這個潮濕又高溫的城市，乾爽透薄的linen如此受歡迎確實有原因，在眾多選擇中，要數英國裇衫布料名廠Thomas Mason的出品最值得介紹，來自始於1876年的意大利布廠集團Albini，每個產品系列研發背後都充滿故事。

Albini旗下的Thomas Mason算是中高價位（約一千五百港元）訂製裇衫的熱門選料，雖然比普通linen貴上一截，但在製作上真的達至世界級水準，設計上散發著英國紳士氣息，經過法、意兩地完成製作生產。首先由原材說起，Albini用上的flax(亞麻)要先在法國北部地區Normandy栽種，以當地的土壤、氣候、農夫知識……等等為先決條件，才能孕育出被公認為世上頂尖的亞麻原料。

正如法國釀製紅酒一樣，當地嚴格規管要採用天然灌溉，需時100天之久的日曬及降雨才能收割，憑著當地農夫對濕度、溫度、風向的掌控與耘作手藝，所得之亞麻纖維仍保留著100%歐洲傳統的天然風貌。過程又符合環保要求及可持續發展，每公頃亞麻田能每年為地球抵住3.7噸的二氧化碳，這些早於織布生產階段的「事前功夫」叫人讚嘆，技術文化令法、意兩地合作單位感到自豪。

這些高級原料運抵意大利Albini廠房後，便開始進行複雜的染色、紡紗及織布程序，亞麻獨有一種強韌性與不一致性，使得上蠟、捲沙的功夫亦非常考研專門，且需長年研發嶄新科技儀器協助，織布機都需經由頂尖程式配合高度人手操作，製程雖緩慢卻能達至精準的attention-to-detail，豐富布紋與乾爽質感令人難以抗拒。

以上由原料到成品極緻製作一匹linen，交到裁縫手中，最終除了轉化成穿著者的華麗外觀，還成就了所謂high-performing高效能衣物。因為Albini linen集高密度、強度於一身，通爽透氣又排濕（吸濕力達12%），成份天然不含致敏原，而且有著熱度調節(thermo-regulating)降溫功能，訂製shirt、safari外套或作簡單layering亦能夠保持清爽舒適效果。







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