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雖然香港的冬天來得好遲，但時裝店已湧現各種格紋大褸好一段時間了，說不定閣下的衣櫃裏也有好幾件，換季轉衫就像是跟它一年一度的約會。在縱橫交錯的線條背後，你又知道它們怎樣分門別類嗎？以冬日最常見的Prince of Wales與Houndstooth為例，基本都從不同典故出處演變至今時今日的時尚效果。

由時裝舞台到店鋪陳列架上也非常耀眼的Houndstooth，俗稱千鳥格，這樣鮮明的圖案織布效果源自蘇格蘭，呈四方形、雙色調的’broken checks’仿如獸牙模樣，故又稱Hound’s Tooth或Dog’s Tooth，回到二十世紀初時已廣受上流社會的紳士愛戴。

可是時至今日卻多出現於女士身上？大概這歸功於Christian Dior 在1948年的Haute Couture Spring／Summer系列，將千鳥格大膽應用到女裝設計上，圖案自此便與奢侈時尚結下不解緣。隨後又啟發到其他設計師如Alexander Mcqueen 2009 Fall／Winter的創作，現在幾乎各級別的時裝牌子都會有幾款千鳥格產品看門口。

相對沉穩低調的Prince of Wales 在洋服界可能更為常見，暗裏透現紳士氣息很適合白領上班族，這優雅DNA其實來自十九世紀英國皇室一脈。本名為Glen Check，後因深得王子的厚愛，恆常著用下便被冠以Prince of Wales Check之名。

較鮮為人知的是圖案發展經歷了兩代皇室，原身的Glen Check僅為黑或灰色，當時的Prince of Wales —Edward VII將之變奏出啡色及米色，接著下一代Prince of Wales—Edward VIII再次發揚光大，加入了多層紅或藍的’overchecks’，漸漸成為我們今時今日常見的圖案樣式。所以大家若嫌它太嚴肅老正的話，不妨追求鮮豔或撞色’overchecks’的款式，視覺上愈具豐富層次感便愈能顯得時尚’less formal’。







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