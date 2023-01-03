加入最愛專欄 收藏文章

三年疫情讓我們領教過work-from-home的休閒之道，普遍上班族都傾向dress-down了，很多洋服牌子也推出運動物料（sweat？jerseys）的西裝，甚至連打領呔的方法亦可以casual、relax。

依筆者觀察，最傳統正裝的Double Windsor、Semi-Windsor打法現在已不怎常見，西裝界KOL He Spoke Style甚至特地撰文’ Don’t Ever Wear a Double Windsor Knot’…… 取而代之成為主流（其實已好幾年的），便是casual一點的Four-In-Hand打法。到底它何以時尚出眾？風格化形態又是怎樣練成的？

相比起結構複雜、又大又厚的Double Windsor，簡單纖細的Four-In-Hand是最常出現在學生哥身上，所以又稱’School Boy Knot’。Four-In-Hand原名來自馬車司機操控四馬的韁勒繩結，經1856年於倫敦成立的Four In Hand Driving Club而廣為大眾認識。

時至今日這種領帶打法依然很受歡迎，尤其在南意大利休閒風格當道下，Four-In-Hand的飄逸感、隨意形態與之非常合襯，又特別流行把後面部份抽前一點，擴大漩窩位置的曲線輪廓，看起來較像絲巾的感覺多於領帶。另外更受歡迎是Double Four-In-Hand，於打結位再多一層layer的效果，讓領帶圖案交疊出更豐富、生動的「表情」。

未有接觸過的話，不仿拿起領呔體驗一下，簡單5步即可完成，步驟如下（見附圖）：

1. 粗帶疊住幼帶。

2. 繞到後面一圈。

3. 放隻手指在結位（關鍵！），再繞一圈。

4. 疊住再繞一圈，但要刻意露出上個圈。

5. 繞到後面，放入第3步預留的手指位並拉出來。

坊間尚有些隨性不羈的突出變奏，例如是「前短後長」的打法，將Four-In-Hand的休閒、不規則感覺發揮到另一個層次，很多洋服達人亦常作示範，齊來打破約定俗成的框架。當然，不作任何特別手法效果，簡單一個Four-In-Hand配個dimple已夠整齊體面，每天出門都能輕鬆營造effortless charm。