筆者一直覺得,西裝與軍裝,就算不是「近親」,也肯定來自同一個「祖先」。在時裝世界我們常聽見紳士、軍事元素,可有想過兩者關係是何等密切?氣勢磅礡的寬闊十字領口,剛陽味濃厚的倒三角剪裁,結構強烈的厚膊墊,打褶褲造工……洋服與軍服之間存在大量共通點,大有可能來自同一個大家庭。

雖然西裝與軍服的血脈源頭難以追溯出準確時間點,但這個「家族」很大機會是英國藉,而且跟倫敦裁縫街Savile Row關係密切。高級洋服匠牌如Henry Poole早於拿破崙戰爭(1803-1815)時期開始縫製軍服,其後對英軍制服設計亦影響深遠。位於街頭第一號地標的Gieves & Hawkes更是皇室御用裁縫店,由1803年的King George至現代的army、navy軍服皆有出自其手筆,例如十九世紀中期至二戰期間生產的海軍reefer jacket,版型就跟現今的navy blazer(孖襟西裝褸)十分相近,造工結構似乎同出一轍。至於哪個才是初型大概已無從稽考,但可以肯定兩者有互為影響,並於同一班裁縫手上構成了所謂’Savile Row Standard’,作為第一次世界大戰時的男裝技術指標。

另一重點,是洋服與軍服間的共同語言—訂製模式。兩者皆相當依賴裁縫師傅提供的度身服務。早在《Dress Regulations for the Army of 1911》,’As a lounge coat to the waist, very loose at the chest and shoulder, but fitted at the waist.’這段指引裏,已清晰可見軍服有依據西裝的倒三角剪裁概念,分享著同一套剛陽美學。有趣的是,低階或基層志願軍則只會給分發鬆身、劣質的軍服,可見二十世紀初的洋服美學價值已跟軍階觀念、社會地位牽上關係,優質衣物可成為吸引年輕人參軍的招徠。即使故事發展後期,西裝演變成商業戰場上的power dressing,軍服設計就圍繞著實際機能,但兩者的親屬關係卻總是有跡可尋。







