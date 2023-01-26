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搜購vintage最令人著迷的地方，就是一份刺激感覺。

在衫海之間翻來覆去，永遠不知道下一秒會碰上怎麼樣的古物！價值連城的固然厲害，但最痛快還是「刀仔鋸大樹」，用極低價錢撞彩買到高價貨色，滿足感仿似中六合彩。可是當牛仔、軍品都被抄上萬元天價，學院帽衣也要索價數千，不少古著店或收藏家早已將目標移向outdoor、山系古著，希望尋覓新興板塊來趁低吸納。Eddie Bauer羽絨背心正正有可能成為下一個「潛力股」。

論戶外保暖衣物歷史，Eddie Bauer比起Patagonia、The North Face等牌子還要早出現得多，這個1920年創立的美國Seattle品牌，於1940年代註冊了首個羽絨夾綿外套(quilted down jacket)專利權，為戶外工作者例如漁夫、狩獵人士提供輕盈又保暖的衣物，正式取代傳統厚重的羊毛大衣，塑成現代休閒服飾一部份。二戰期間更為美軍生產B-9 Parka Jacket、保暖褲、背包、睡袋……等等，屬當時唯一獲准於軍方配給衣物上標示公司logo的製造商，高品質地位舉足輕重。

現在購買1950年代同期的元年牛仔或軍事古著，隨手可能都要一萬幾千元，可是Eddie Bauer依然處於幾百至一千元有找的價位，想入手收藏也輕鬆得多。這個羽絨背心（Down Vest）熱潮於日本古著界早已醞釀多時，時尚紅人、youtuber柴田ひかり很喜歡著用它，全素色配搭滿有時尚味道。在眾多Eddie Bauer產品裏為何只有羽絨背心「跑出」？首先是它在50’s American Casual（日語：アメカジ／Amekaji）風格中實在深具代表性。二來它的穿搭可塑性亦相當高，由工裝到街頭、運動衣物都能輕鬆配襯，從不局限於古著領域。加上亞洲人鍾情羽絨，Eddie Bauer的鵝毛輕盈又最保暖，比起皮褸或大褸更是相對easy-care得多。

除了50-60’s款式，其實直到70’s-80’s也有不少佳作，例如是雙面穿著的Reversible羽絨背心，作為冬日造型layering、mix & match是一流。至於這整整四十年的版本怎樣區分？筆者將於下回分享細節年份拆解與搜購心得。現今Eddie Bauer品牌選擇推陳出新，找來Ryan Reynolds代言環保新系列，又跟Nigel Cabourn做過兩季聯乘，亦復刻過這款羽絨背心，蹤使製作質量高超，但受歡迎程度似乎就未能及得上原版了。







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