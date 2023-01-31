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上回簡介過近年古著圈內極具潛力的Eddie Bauer羽絨背心，具備一定的歷史價值與代表性。可是坊間網上關於它的分析資料實在太少了，想爬文也幾乎找不著，要辨別年份、推斷價格便要靠自己經驗。筆者就在此列出幾個能區分生產時期的重點以及市場價格供大家參考，如有補充資料歡迎留言提供 。

首先要強調，Eddie Bauer到了70-80’s依然有Made In USA的高質品，甚至背心以外的上佳貨色，可是現今日本、韓國主要聚焦在它的50-60’s Down Vest（羽絨背心），大概其款式上的穿搭可塑性高，而且這樣具備經典美學的元年珍品亦只不過一千多元，實在用不著收藏隨處可見的近期出品了，可以直接「攻頂」！

1. Rising Label

認住個日出嘜牌，基本上可肯定是50-60’s製造，算是品牌最高辨識度的經典細節。當年強調的’Blizzard Proof’確實可靠，保暖又能抵擋風雪。而且嘜牌織造得很精緻，用色設計亦散發著 50’s味道，到了70’s之後便轉為純文字的黑色嘜牌了。

2. Metal Zipper

飽歷風霜的古著，嘜牌都洗甩了？不打緊，還可以靠金層拉鍊辨別時期。簡單來說，50-60’s出產的都是用Crown或Talon的金屬拉鍊，拉牌較細小；而到了70’s便開始用較大的Talon拉牌；80’s後就主要轉用塑膠拉鍊了。

3. Length

滿足到上述2點知道是早期出品，還可再細分是50’s抑或60’s。關鍵就在於長度，最早期的款式是短身剪裁，晚期則變得長身很多，尤其是背長便正如上右廣告描述一樣，加長了足足三寸用來蓋住臀部。從廣告中可得知，這個經典的Down Vest款式，當時是稱為Canadian Vest。

4. Lining

除了長度之外，尚可靠內裏結構來區分50’s早期與60’s晚期。因為晚期的造工規格較完善，裏、外的夾綿是穿透車縫的，從裏布也可見到格狀縫線，而早期做法便是簡單一塊平面裏布，並無車格穿透。

5. Colour

早期出品又是否一定叫價最貴？除了新舊狀態程度，最後一點要觀察的便是顏色。現時古著市面上，軍綠色往往是最貴，通常可以上到$1500-$1800，至於紅色就可以界乎$600-$800之間找到，隨時可以相差兩、三倍，所以60’s(只要是軍綠色)亦隨時可以比 50’s的珍品昂貴。

雖然上述淨色背心款式outdoor、街頭味道濃厚是較熱抄，但筆者認為早期Eddie Bauer的圖案背心款式才是寶藏！Nylon印製特別又充滿美感，即使在IG世界較少古著潮人著用，可是數量稀少又風格獨特，單是這點已很值得收藏了。







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