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「古著買取」四個字，在於日本人是in the blood。基本上踏進各區都總有幾間古著店在左近，各市各縣亦定有獨當一面的代表。數到業界頂尖的高價買取，如果東京的潮流發源地—原宿有BerBerJin，那麼大阪的新興時尚據點—南船場就有這間ACORN，號稱「買取実績No.1」，同區附近又滿佈設計師小店與café，非常滿足到整個旅遊配套。

ACORN

大阪市中央區南船場4-9-5

昏暗的黃燈、古舊的木器家具、在衫堆裏尋寶…大概是一般人對古著店的印象吧？ACORN與眾不同的第一點，就是乾淨企理到極緻。仿如一間gallery的白場配射燈set up，簡約又不失氣派，怎麼看都像一間high-end潮店多過古著店。跟筆者同行的友人，逛了十五分鐘後才意識到這些服飾全屬vintage，驟眼看來都光鮮得像時款新品。

這裏井井有條的貨品列陣，某程度是反映著藏品數量的可怕（相信大部份仍未放出來）。例如某牌子的一款1950’s corduroy camp shirt，竟然能儲齊5個顏色擺在眼前，彩虹色任君選擇。除了這樣偏門的物料、款式外，較大路的flannel、work shirts更是尺碼齊備，仿如在時裝買手店購物的體驗一般。

Sweats、hoodies是近年古著界的焦點，這裏一排排、新束束的vintage Champion、US Air Force Academy霸氣非常，大部份為狀態極佳的上品，整齊摺疊放在貨架上猶如新品一般，叫人不斷質疑自已，直至見到標價十萬円（$6000港元）才肯定是70’s Champion古著。品質之奢華，基本上隨手拿起一件有特色燙字的都要兩萬円以上，有軍校或名校印字的reverse weave更屬炒價級別。

大阪的牛仔貨量不多，跟東京相比是兩回事，所以感覺上整個大阪的頂級vintage denim也盡在這間ACORN了。兩個架掛著幾十件原版Levi’s Type I、II尺碼齊全，一件索價二十萬円左右，回想起來這裏好像無什麼一萬港元以下的產品，尤其是現在最當紅的T-back款式，牆上亦掛著好幾件，定價約七百多萬円（四十多萬港元）。

終極朝聖環節，當然是1944年的二戰Levi’s Type I。牛仔迷對於桂冠花鈕、無蓋單袋、單面紅旗…相信毫不陌生了，可是元年珍品實在很難近距離見到實物，印象中是十多萬港元的定價。而且據知ACORN好像還有多幾件WWII Type1收藏，因為這裏似有寄賣代售服務，能夠雲集全城的高級珍品，真的很像畫廊與拍賣行的做法。

以上幾段談及的價錢略嫌嚇人？不要緊，往前走幾步還有分店 — POST ACORN。這裏的定價親民得多，樓高兩層，地面售賣outdoor、sportswear為主，上層則較多heavy duty的外套，不少50’s單品亦只是兩萬円有找，觀摩一輪後能夠盡情掃貨就真正叫人滿載而歸！

POST ACORN

大阪市中央區南船場4-10-24

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