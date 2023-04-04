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千年蟲，電話繩，螢光色衫，仿皮膠褸，運動眼鏡… 廿年前的Y2K仿如昨天的事，現在再度於年輕人的時尚世界熱烈上演。不論年輕與否，喜不喜歡，心中還是湧現澎拜的親切感，相信最主要歸功於本土電影美學。1999是個重要年份，為蓄勢待發的千禧年潮流定調，塑成港產片獨有的Y2K時尚。

《生化壽司》（1998）

葉偉信導演的早期作品相當太精彩，尤其是《生化壽司》這類低成本的商場困獸鬥故事，加上當時仍是很地道的陳小春與李燦森擔演，為觀眾帶來滿分真實感體驗。紫色及綠色是本片非常強烈的一個視覺元素，陳小春的耶穌print tee、湯盈盈的小背心、黎耀祥的裇衫、李璨琛的souvenir jacket…全部都是紫色，配上當年港產恐怖片流行的綠色tone，以及商場本身的螢光燈管，將美妙的Y2K色譜發揮到極緻。

《特警新人類》（1999-2000）

「Try-hard」可算Y2K的關鍵詞，這就不得不提到代表人物謝霆鋒，充滿力度演繹千禧判逆青年，那些台詞對白定必要中英夾雜，融匯ABC與古惑仔用語，鬧人都唔多句粗口，「扮曳」情懷一時無兩。主角頭上的highlight、身上閃令令的褲鏈飾物，總帶種「執正」的時尚感，也看得出部份屬高級單品，這點可能就是Y2K與MK的分野。續集登場的紅髮陳冠希穿著火焰褲，青春氣焰逼人，而他較為人熟識的攝影作品總喚起Y2K的閃光燈、低畫質印象，走在最前是那部CCD數碼相機。

《極速傳說》（1999）

鄭伊健總散發著大哥哥的陽光氣息，陳浩南不會是道友，九紋龍也肯定會浪子回頭，壞不到哪裏去，Sky哥哥一角是固中典範，真空穿皮褸的Y2K造型實在很難駕馭，必須要有健美的古銅色體態，才能以肌肉作layering。能夠勝任的大概只有鄭伊健和張耀揚，好像天生下來就一頭長髮、六舊腹肌。

由頭到腳五顏六色的打扮，應該最初始是出現在黑幫電影的配角身上，可能因為對白不多，需要在幾秒之間給觀眾呈現小混混的vibe，例如肥獅、初代巢皮，都有很出色的造型示範。那時代的港產片最叫人懷念的原因之一，是演員不顧形象的豁出去，喪偈（陳豪）、二代巢皮（袁偉豪）絕對是兩人戲劇生涯的巔峰演出。

懷念得有點傷感，因為感覺港產片已回不了頭，看看這班演員的新戲只會覺人面全非，這個陳小春已不是那個陳小春。幸好香港還有大量新演員人材輩出，不少是真正的Y2K世代，讓我們電影迷能夠寄予無限情感。







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