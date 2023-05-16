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通關之後，港人繼續回復瘋狂遊日，東京、大阪的旺區鬧市充斥住廣東話，尤其是在二手時裝select shop裏總會遇到許多港人，特別鍾情山本耀司、川久保玲、三宅一生等日本大師的過往系列。其實同期當紅、甚至更早出道的時裝大師山本寬齋亦留下不少精彩作品，雖然成衣系列的比例不及其他設計師多，但還是相當叫人回味。大眾最深刻印象的可能是2018年與Louis Vuitton的聯乘系列，為這歐洲品牌注入了武士傳說、藝妓文化等和風元素。

談到日本文化輸出歐洲，山本寬齋是早於1971年首位在英國倫敦舉辦時裝匯演的日藉設計師，過兩年更替David Bowie製作了經典的舞台服裝。直至2020年逝世，這些年來的時裝事業經過高低起跌，足以名垂千古的設計有很多，但筆者對於他個人本身的造型打扮亦很感興趣，觀賞價值大概不下於他的作品。

當代日本最標誌性的簡約風格、侘寂美學……統統都不適用於這位大師身上，他個人的衣著打扮就正如筆下作品一樣，艷麗視覺效果往往是重點。展現這些繽紛色彩的媒介，反而沒有想象中跳脫，大多只是裇衫、西裝、領帶等洋服樣式，所訂製的形態並無明顯革新改動，主要是從布料方面著手。不論選擇哪個顏色，對於色溫調子也明顯講究，例如介乎朱紅與猩紅之間的顏色，又或者只在Paul Smith runway上才見到的藍綠色。

不得不提這個JOJO（ジョジョの奇妙な冒険）世界裏的紫綠色組合，別以為只能出現在吉良吉影身上，其實成熟魅力男士一樣可以駕馭。這些布料染色鮮豔同時又帶強烈的drape，應該屬於羊毛與人造纖維混紡？叫人非常好奇到底是來自哪間西裝布料廠。

套裝以外，山本寬齋平日的單褸穿搭亦發揮得淋漓盡緻，白褸黑褲、紫裇衫加花紋領帶，又或者金色單褸配上紅色zip-up，充份展現出跳脫大膽的個性。當年他的設計被歸類為70年代的逃避主義，就跟他塑造形象的搖滾巨星David Bowie一樣，以一系列夢幻、假想元素渴望逃離到遙遠外太空，告別殘酷的現實生活。如果今時今日這種風格意識尚存，可能全香港的上班族都會天天穿得大紅大紫。







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