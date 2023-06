加入最愛專欄 收藏文章

期待已久的史詩戰爭片《奧本海默》(Oppenheimer)將於下月上映,這部由名導Christopher Nolan執導的新戲找來Cillian Murphy演出二戰時代原子彈科學家,兩年前傳出消息時已叫筆者引頸以待。一直覺得Christopher Nolan將商業市場與藝術品味平衡得非常好,即使是《Tenet》(2020)這類科幻動作大片,依然能夠散發一股經典電影美學氣息。

如果大家只有留意他近年《Dunkirk》(2017)、《Interstellar》(2014)等等賣座作品,個人認為他早年較低成本的創作同樣值得推介,跟他本人的衣著品味一樣,戲中角色造型總是具備超越時間的韻味格調。

Christopher Nolan的首部長片《Following》(1998)雖然屬低成本獨立製作,卻叫人喜出望外,全片以16毫米黑白菲林拍攝,台前幕後班底盡是身邊友人伙伴。主角的黑色西裝造型是個關鍵,正如劇本簡敍’A well-groomed, handsome man in a dark suits, notices he is being followed…’,這個關於帥氣騙子遇上跟蹤狂作家的絕妙故事,佈局吸引而攝影美術亦具美感,可見導演的英式優雅品味存活於每部電影的DNA。

較為廣為人知的作品相信是兩年後的《Memento》(2000),以懸念故事作商業招徠,Christopher Nolan很快便躋身荷里活主流導演之列,不久後更跟Al Pacino拍攝了《Insomnia》(2002)。筆者還記得是租VCD觀看此片的年代,很深印象Guy Pearce演繹每天失憶、靠著身上紋身查案的畫面,總是拿著張菲林相四圍走。現在回看起來,依然覺得這藍色裇衫配杏色西裝毫不過時,可能《No Time To Die》意大利一幕的造型也是參考他。

Christopher Nolan電影世界裏的配角同樣不容小覷,細節精緻程度有時候還更勝主角,由《The Dark Knight》(2008)創造出最時尚個性的小丑(Heath Ledger飾演),再到《Inception》(2010)裏戲份不多但造型極多的Tom Hardy,每次出場都叫人眼前一亮,單單是裇衫已經有camp, pointed, one-piece collar …等多種款式,仿如夏日洋服穿搭lookbook。快將上映的《Oppenheimer》以1940年代作背景,相信會有大量考研時代的美術設定,肯定值得期待。







