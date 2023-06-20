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日本牛仔褲世界高手如雲，關係千絲萬縷，單是Osaka5幾位先鋒的奮鬥故事足以寫部武俠小說，其中一個傳奇品牌Denime經歷過多度易手，由Real Mccoy’s收購、轉賣給Wego…最後竟然去到Warehouse手上，近排還推出了復刻自己的作品。

Denime 由林芳亨（Yoshiyuki Hayashi）創立於1988年，亦是單寧品牌「大阪五虎」之一。他雖是復刻界的拓荒者，但卻不走尋常路線，當其他牌子竭力復刻美式工裝、二戰細節之時，他已別樹一幟主打較近代的60’s Levi’s褲型，加上年輕時深受Ivy League風格影響，讓原本非常粗獷的牛仔褲落在他手上，便變得很不一樣，而招牌的吊腳褲配襯裇衫造型，散發著一種書生味。

2010年，他創辦了新品牌Resolute，將60年代褲型改良到極緻，保留了高腰蘿蔔剪裁並以頂級Shinya Mills牛仔布製作，刪減了傳統美式版型在臀部上的多餘布料，調整了整體輪廓線條，創造出最適合亞洲人身型的66 501／505變奏。也許正因為此獨特氣質，林芳亨的作品在紳士洋服界備受推崇，數之不盡的裁縫KOL會以西裝褸、皮鞋配搭Resolute、Denime牛仔褲，徹底跨進了classic menswear的界別。

這些年來Resolute一直堅持自己一套獨特模式運作，在其他日牛牌子致力開拓生產類別之際，它卻反其道而行只專注造牛仔褲，基本上就只有五款褲型： 710（參照60's Levi'改良）、711（50's細節的低腰版）、712（參照Levi's 505修身版）、713（低腰版的710）、714（二戰簡化版），主打原色，基本上不太在意周邊牌子與風格潮流。

林芳亨本人則愈來愈趨向歐陸風情的打扮，可算是將牛仔褲穿得最優雅的第一人，有說他跟原來的美式風格愈走愈遠，倒不如說這才是阿美咔嘰（Amekaji／アメカジ）的核心精神？所謂美式優閒就是強調舒適又隨性的配搭，若然要從頭到腳的復古工裝打扮，今時今日看來其實是非常「東洋」風格，很不林芳亨，還是隨性休閒的1960年代比較適合他，正如他日前現身Pitti Uomo的打扮，依舊的吊腳褲，依舊的書生look。







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