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選購優質皮具絕非一般奢侈消費，更算得上是一門「投資」，夠眼光的話可以升值轉手，自用亦可以經年變化、愈用愈有味道， 只要護理保養得宜，留傳給下一代並不是甚麼難事。

來到保養產品一環就是關鍵，繼最初介紹過的7大基本護理用品，還有前年追加的保養品大比拼，來到2023這個「後疫情」時代，各大廠商也研發了不少新品，以下4件亦是時候加入列表當中：

#1 Columbus 皮革除菌抗菌噴霧

在疫情高峰期很多人研究殺菌攻略，最有效的酒精卻偏偏是皮革最大敵人，搓手液或噴霧也是萬萬不可，均會導致迅速掉色或乾裂。現存最可靠是Columbus出品的皮革除菌抗菌噴霧，既能預防病菌，亦具清潔作用，保證不會抽乾皮革油份、影響潤澤度。現於很多皮具店或HKTVmall也可買到。

#2 「波鞋控」必備！Scrub Gum Cleaner

白波鞋叫人又愛又恨，明知道是極易弄髒，卻又抵受不到各大時裝牌子的白色誘惑，所以這款Scrub Gum Cleaner是「波鞋控」必備！根據使用說明，磨沙部份用來去除油漬，滑面部份用來清潔一般污漬，而筆者以真皮波鞋實測過果然奏效。雖然適用於真皮或膠等多種物料，但留意這些Gum帶有白色粉末，某程度上具「擦白」效果，建議還是別使用於深色波鞋。

#3 淺色皮具就行！除水漬劑Stain Remover

詢問度極高還有水漬問題，特別是淺色皮具，尤其是是植鞣革，水漬簡直就是其終極天敵。過往筆者甚少介紹除水漬劑（Stain Remover），主要原因是購買途徑太少，最直接是日本百貨公司的Tokyu Hands，但前兩年根本難以出國，直至現在大家可再飛去日本買了，或者在樂天市場網購（不肯定液體能否寄港）。使用時，只需以綿花沾上幾滴來塗上水漬處，乾透後驟見革面上的水印明顯減退，以筆者上圖的植鞣革揹帶為例是非常見效， 但始終各類皮革反應不同，建議每次薄薄一層塗上作試驗。

#4 麂皮專用：M. Mowbray乳膠刷

最後是打理麂皮的乳膠刷（Latex & Splash Brush），同樣以前較難買到，但現在又可到Tokyu Hands或網購尋獲。因為麂皮與一般滑面皮在打理上稍有出入，例如遇到油污之時，千萬不要用皮革擦膠或清潔啫喱來處理，污漬只會牢牢沾在皮毛表面，而M. Mowbray特製的乳膠刷正是針對這類suede、nubuck。以雙面設計，先用橡膠面將污垢刷走、連根拔起，再用乳膠面將皮毛梳至順滑，日常護理用作掃走灰塵、梳勻毛色亦效果理想。