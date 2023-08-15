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法式工裝藍染工作服（Bleu De Travail）是除牛仔以外，另一種能夠跨越百年時空、來到現在而樣式改變不大的服飾時尚。標誌性的藍染indigo，一看便知道是來自法國，外套上的設計依舊是三個外袋、彎形領口、五枚黑鈕……甚至連鎖鏈車縫的位置也幾乎一樣，部份經典細節更可追溯至工業革命時代。要論最大改變，是穿著的方式。因為它早已不屬於藍領基層的服裝，而憑著外型上的優雅氣質，足以搖身一變成為百搭的capsule wardrobe常備單品，在日本紳士洋服圈裏更備受重視。

日本人的時尚世界非常多元，既會遠赴歐洲進口價值不菲的法工古著，欣賞歷史遺留下來的moleskin布料色落、拼貼縫補效果，但同時亦容納得到造工精緻的復刻產品，光鮮的工裝外型更是常見於洋服穿搭當中，兩者在市場上各有千秋。Le Sans Pareil便是例子之一，原版真品於古著店有價有市、罕見難求，而在日本百貨的紳士洋服樓層就能買到它的復刻品，活躍於youtube的潮流編輯片野英児也曾發佈聯乘別系列，現今的Le Sans Pareil已經是個Made In Japan高級品牌，在女裝市場亦發展不俗。

早於日本追捧起藍染法工時尚之前，其實領先於潮流、站在國際時裝週焦點的是美國攝影師——比爾·康寧漢Bill Cunningham（1929-2016）。畢生對時尚充滿熱情的他，以街頭拍攝為人所共知，真是少數會常被反過來拍攝的攝影師，而他身穿法工外套的造型亦太深入民心。獨到品味除了和他原為帽子設計師的背景有關之外，很大程度基於他在1950年代的法國生活過，由於朝鮮戰爭期間應徵入伍駐紮當地，讓他深受法式時尚所啟發，對日後的設計或攝影生涯亦具深遠影響。







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