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作為一個服裝狂熱愛好者，年紀愈大，買得愈多，但漸覺難以勾起原始購物慾望，再精緻的布料、複雜的造工亦然，最後買的可能只是一份感覺，甚至只是（對設計師的）一道印象。Massimo Alba正是具備這種吸引力的獨立品牌，論裁縫工藝老實說並不是如時尚媒體所形容的超卓匠氣，但拿上手就感受到一份raw、natural的迷人質感，而每季新品總是能夠跟過往系列完美混配，很有追看及收藏趣味。一個多月前發表的Spring 2024 Collection雖然仍未有實物見街，lookbook造型看來卻足以叫人引頸以待。

來自意大利米蘭這個高級時裝戰場，設計師本人Massimo Alba並無參照其他牌子的宣傳策略，一直維持自己獨立營運的模式，絕少贊助名人、潮物聯乘來刺激社交媒體流量，筆者還記得早幾年初次購買時留意到，品牌的Instagram仍是由設計師本人親自出post。這份raw的感覺，也就貫徹到他作品給人的第一印象，大量燈芯絨與麻質面料，配合garment dyed、garment washed的處理，所有衣物均帶有輕微洗水的統一感，連真絲布料亦washed至接近啞色，不論是芥末黃、湖水藍、粉紅……整體用色總是帶點fading效果，淡麗恰好，從不刺眼，塑成了品牌獨有的高貴自然氣派。

不認識Massimo Alba的人，驟眼看會覺得風格樸素簡約得像無印或COS？對於過千歐羅一套西裝的定價，在市場上如何站得住腳？這便關係到時裝牌子最值錢的地方——設計師風格。如果有見過Massimo Alba充滿異國風情的店面陳設，感受到他的個人魅力，一套西裝的背後可以有很詩意的畫面，引發無窮想像，這是光顧數以萬元的高級裁縫亦買不到的味道。他本人有提及過，自己特別欣賞經過穿著、帶有故事的衣物，成就了米蘭絕少數具備’vintage vibe’的高級時裝。

回到他最賣座的洋服本身，招牌款式Sloop Suits由品牌最初創立時long run至現在，還獲選為《No Time To Die》007在意大利一幕的戲服，相信是足以養活整個品牌的hero product。可是坦白說，這套西裝的效果有點強差人意，首先是完全直筒的剪裁，不太符合男性的倒三角身形比例。另外是所謂’construction-free’結構，美其名是省去裏面的膊墊、托襯canvas來達至最輕盈效果，但實際上是省卻了最昂貴的西裝canvassing挑針功夫，成本大降、方便生產，結果出來就是又軟又塌的西裝，沒甚麼立體形態可言，健碩如Daniel Craig在戲中亦顯得衣不稱身。最後是選料，綿質（cotton）也許滿足到Massimo Alba的個人喜好，但它確實稱不上體面的西裝面料，既不挺身又易皺，連西裝基本的垂墜感（drape）也欠奉，看看褲骨難以燙好便知出事，其實同樣效果rugged但表現優勝得多的linen、summer wool大有選擇，真叫人費解。

總而言之，Massimo Alba最討人歡喜的始終是那份詩意，時而渡假休閒，時而波希米亞，不論熱帶海洋抑或民族風格統統能共治一爐。今季以設計師工作室附近的Alda Merini Bridge作主題背景，名命來自這位著名意國詩人作家，相信給予Massimo Alba不少創作靈感，一件衣物背後的意境崇高至此，即使質量有多少瑕疵亦被徹底包容原諒了。







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