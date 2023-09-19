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日本人是個性鮮明的民族，有人覺得他們墨守成規、固步自封，但卻能夠在衣食住行各方面捍衛傳統文化產業到極緻，大概也就只有他們。相撲手能以數百年前的姿態走在街上，能劇可以成為奧運開幕表演而不失現代美學，日本時尚界又總是能夠將過去融入現在，甚至起死回生、幻化成潮物，數之不盡的時裝牌子以和服作基調，刺繡外套Souvenir Jacket更是最熱門的古著收藏，而同類的Souvenir Shirt亦在近年的潮流媒體中漸露頭角，相信很快會成為復刻設計、重新包裝的對象。

日本時裝界將’Souvenir’稱作’Sukajan’ （スカジャン），意指1940年代後美軍駐兵日本後購買的紀念服飾。不只限於橫須賀基地一帶，多區的手信店均有販售這種針對美軍市場的衣物，外套以美式捧球褸為藍本，再加上傳統的地圖、風景、動物或訂製刺繡。

同期出產的裇衫更是one of a kind，設計高辨識度在於拼布車縫、斜開拉鍊加上仿似western shirt的彩色布料，完全體現日本人步近西方美學的大膽嘗試，歷史性的美、日時尚交融，所謂的「洋風和魂」。

細想一下，Souvenir Shirt被設定為pullover的穿著方式，也有可能是受水手服影響，因為目標顧客主要是美軍水兵，他們會購買回美國或者在軍人之間互相trading。

今時今日仍見流通於古著市場的多屬50年代後生產，拉鍊上常見英文字如YKK、TALON、TTS、SPEED等等，表示是日本接受了西方、願意開拓市場的50年代。據知較早期的40年代出品，依然是鈕扣設計並沒有拉鍊，或者拉鍊上的刻字屬日文字樣，現在這類souvenir shirt的價值就自然更高昂了。

當然除了款式細節，最簡單、直接的鑑定方法是查看label，但留存了六、七十年至今仍然織嘜完好的實在少之有少，始終裇衫的著用損耗度很高，有幸遇到織嘜尚存的話，可看看是否Antelope、Fuji Kogyo、Futo Jirusi、Kosho & Co／Tailor Toyo（60年代後成為Toyo Enterprise）等名廠出品，上述內容亦可作為網上搜購的關鍵字。狀態中上、刺繡圖案完好無損的，現時市價約為二千多港元左右，尚算處於能輕鬆入手的水平，至於織嘜齊備的deadstock便可能貴出一倍了。

Souvenir Shirt除了有筆者所穿著的西陣織和服（Kimono）拼布款式，還有另一種是淨色拼布配手針刺繡。內容題材多以龍或虎為主，下面第一款龍刺繡是近年於古著店最常見的款式，雖然每條龍的針步各有不同，但形態及位置總是非常一致，更絕大部份設有V形包骨（piping）袋於胸前，極有可能是來自同一廠家的出品，或者當年不同工匠共用同一個印模定位。

另外也有特別罕見的龍形態或者老虎圖案custom order，當年很大機會是先製作好一批淨色拼布Souvenir Shirt，分發給手信店再由他們根據客人的需要來進行刺繡。

在古著市場上Souvenir Shirt其實一直存在，只是數量遠比Jacket稀少，狀態上佳的更是難求，所以一直表現落後大市……但近年見日本開始多人儲多人玩，女裝古著店亦有展現各式oversized穿搭打扮，讓大家看到這件單品的可塑性。如此一件statement piece就是完全不需費力營造層次效果，簡單穿著經已造型感十足。







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