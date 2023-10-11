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剛過去的28／9 - 1／10除了是香港的幾日假期，還是全球矚目的古著祭Durango Vintage Festivus。依舊在美國Colorado的營區 Tico Time Resort舉行，由傳奇古著獵人Brit Eaton領軍籌辦（如無認知，請參閱：史上最瘋狂的古著拍賣會），來到第二屆相信大家已經熱身充足了，線上線下同步進行，就連Smithsonian Museum、Los Angeles County Museum of Art等均有派出代表參與競標，論項目話題性、成交記錄都比過去一屆更瘋狂！

首先備受注目肯定是來自1873年—現存最古老的Levi’s牛仔褲，最終刷新紀錄以$100,000美元成交，比起上年的1880’s Levi’s $76,000還高出一截。但有趣地，這所謂’Oldest pair of Levi’s’主要是Brit Eaton本人報稱，褲上並無logo刻字撞釘或皮牌，Levi’s官方亦無認證此牛仔褲，可是亦無損古著愛好者的決心，據知勝出者竟非場內任何一位古著界猛人，而是由一名泰國年輕人於網上落標勝出，出手驚人的他聲稱想開設一所古著博物館，為此志在必得。

另一件話題之作是這件1900-1920’s Levi’s Chore Jacket，真確性同樣由Brit Eaton個人報稱。因為衫上刻有Levi’s Sunset logo的鈕扣全部屬可拆式（俗稱’change-button’），基本上是可以後期更換，而且官方歷史上的型錄也未曾提及過這款外套，它的真正身份始終存疑。但如果當真屬於該時期的Levi’s正品，還用上古著界最熱抄的Wabash點陣布料，這確是爆炸性大發現。這回Brit似要賭上他的聲望地位，誓神劈願說是Levi’s正品，看看大家買不買帳。最終以$12,000美元成交，比起同類的Stifel出品算高出一倍市價，足以見證他今時今日的個人影響力。

回到古著祭本身的體驗，相信在現場參與應該會非常精彩刺激。不只上屆的古著「搶包山」環節（在衣物山堆裏限時任攞），今年更有得玩「野外定向」，Brit會預先埋藏起一條價值連城的20’s-30’s buckle back牛仔褲，最終有勝出者於石洞下成功尋獲。

身處香港的我們無緣玩遊戲，但也有些資深玩家參與網上競技，據反映似乎Liveauctioneers拍賣系統依然存在上屆的問題，網拍系統有時會追不上現場的叫價更新。

另外，在開拍前已接受下標，到正式拍賣時又要追價，bidding的時機叫人難以捉摸。意料之外是，有些獨特又風格化的古著以低價成交，甚至直接流標，也許預設底價及15%手續費是嚇退了不少買家，但這類個性單品其實也足夠用在古著店「看門口」，店主們不仿在下屆大包圍出擊，可能會有更理想斬穫。







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