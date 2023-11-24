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買一件平價衫，為的是普通穿著配襯，價錢直接反映成本質量，合情合理。但買一件奢侈名牌，為的可以是虛無飄渺的感覺印象，例如品牌所投射的風格、背後的歷史故事等等。大家都心知肚明，就算造工再精密高級，跟零售定價亦可能存在極大差距，幾百元成本一個袋叫價幾萬元的事情常有發生，很多時候一分錢肯定不是一分貨。

在這個層面上，大概很多商人早已參透成功方程式，最賣錢的也許並非產品本身，所販售的品牌故事往往來得更浪漫吸引，百年皮具手袋香水名錶牌子都擺明車馬賣情懷，可是創業年份不夠久遠牌子又何來歷史支撐？其中一條方程式就是收購老牌子，改頭換面、重新包裝再放到市場出售，消費者眼裡看見的百年老子號，可能是來自一家新公司、新廠房的出品，跟過去一切毫無關連，故事說得動聽便是出色marketing。

筆者早年遊走時裝展會的時候，經常收到一些agents的名片，他們總是介紹自己的工作是’rebranding’，起初我還以為跟廣告公司沒有兩樣，後來才發現他們會替金主到處發掘垂死的老品牌，改頭換面後再放到另一個國家，更合適的市場。例如在美國買下一個百年煙斗品牌，然後到中國上海設店，包裝成一個高級經典牌子，結果獲得空前成功，事實上它的煙斗在美國當地根本名不經傳。又或者像連鎖咖啡店StarBugs，包裝成Seattle Pike Place Market一間創立於1971年的老店，創辦人是否有甚麼獨門秘方大受歡迎到今時今日開舖成行成市？其實也是金主收購老牌子的把戲，現在的StarBugs跟當年Seattle那間已經毫無關系。說到最成功的例子是創立於1924年的Belstaff，售賣機車衣物用品的老店走到90年代已經接近關門大吉，工廠都要倒閉了，意大利Malenotti家族在二千年代出手收購了它，再將之重新定位成’English heritage brand’，又以百萬英鎊重金禮聘Kate Moss擔任廣告模特兒，結果大受歡迎讓品牌擠身奢侈時尚界別，所以這個英國老匠牌的皮褸都是’made in Italy’，與從前那家英國廠房完全無關系。

這也就解釋到為何在古著市場上1970、80’s Belstaff皮褸會完全不值錢，總是數百元便有交易，可是2000’s後的出產卻能叫價三千元以上，一反「愈舊愈貴」的古著定律，大概是因為舊款Belstaff皮褸的設計及用料都是另一回事，意大利Malenotti家族接手後才是好設計出現的時間點。而且他們跟荷李活打好了關系，Tom Cruise <War of the World>, James McAvoy<Wanted>, Brad Pitt<The Curious Case of Benjamin Button>等多部賣座電影的主角均是身穿Belstaff皮褸，各方熱烈宣傳下勢不可擋。

2011年Belstaff被Labelux Group將購了，之後又輾轉落到不同財團手中，結果在2017年再被英國公司Ineos買下並營運至今，繼續找來David Beckham擔任品牌代言人，皮褸定價愈來愈高，branding更見奢侈。至於Malenotti家族？他們又重施故技，買下1878年創立於英國的機車品牌Matchless，重新打造成高級皮褸品牌，款式跟舊作Belstaff有幾分相似，同樣’made in Italy’，宣傳上亦是打荷李活電影的主意，在Mavel, Transformers, Star Wars等數之不盡的英雄片系列都見Matchless皮褸的「植入式廣告」。看來這條成功方程式還可以玩足好多年，保證次數不限。







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