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無可否認，長褸是冬日衣櫥的必備首選，隨意搭襯都充滿造型感。可以跟它匹敵的次選單品，筆者認為可不是皮褸、長靴、毛衫一類statement piece，而是一頂精緻小巧卻舉足輕重的「冷帽」（Beanie）。Pitti Uomo最近於Florence舉辦男裝展，放眼望去，時裝週的街頭上，舉目四周盡是Beanie的蹤影，各種形態及顏色均應有盡有，展現配搭不同風格的百變能力。

在這樣聚焦於奢侈布料、紳士洋服的盛事，Beanie的風頭好像還蓋過了傳統Fedora Hat。相信主要原因是Beanie百搭易襯，而且更能帶出整體造型的神韻，例如羽絨、夾棉衫一類粗線條衣物，感覺也許太休閒隨性，總是看似舒適度勝過美觀度，但加上一頂Beanie可是點亮了整個風格效果，平淡亦頓時變得不一樣。

以往戴紅色冷帽會經常被取笑像Wally等卡通人物？今時唔同往日，紅色Beanie幾乎是最熱門的顏色，在歐、美、日品牌的冬季產品裡都很普及，尤其是日本復刻牛仔牌子的出品，所以古著圈子看來非常受落，配搭vintage皮褸、牛仔衣物叫人眼前一亮，也許紅白藍、紅白黑等等本來就是最經典的色譜組合。

Beanie在時尚領域的覆蓋範圍之廣，當然連Y2K風格亦不例外。理論上這種帽子經二十世紀初的美國工裝衣物被大眾認識，到1920年代已成為學院之間、年輕風格的主要配搭，二戰時更屬美國海軍服飾一部份。可是真正在時裝世界跑出就要數到90-00’s年代，美國Hip-Hop至英國Britpop潮流裡均有Beanie的出現，多得它令一眾音樂人的視覺形象更跳脫鮮明。

早前在Milan的時裝週亦是一樣，舞台上有著Beanie的重要位置，很多一線品牌均有推出不同材質的版本。雖然在美國及加拿大，Beanie主要是指針織結構knitted cap，棉質及羊毛也很普及，澳洲地區就更意指頂頭有圓波的款式。可是在英國的定義純粹是貼頭、無邊（brim）的帽子，所以樣款變化可以存在相當大彈性空間。

最後，可別小覷黃黃綠綠的Beanie，這類花肖顏色用於配襯沉穩調子的正裝衣物才是一絕，見名模Richard Biedul的經常示範，多買幾頂看門口，保證有意想不到的驚喜。











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