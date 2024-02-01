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要數當今最具代表性的美國時裝設計師，Emily Adams Bode Aujla肯定榜上有名。她的服裝品牌Bode大概四年前才設店，使用古布製作非常限量的衣物，口味小眾，價錢又嚇人，可是精緻華麗程度直迫一線high-fashion出品，論製作誠意及用料罕貴度更有過之而無不及。重點是設計總散發著一般阿美利堅靈魂氣息，讓人欣賞到美式時尚曾經極緻優雅的一面，絕不只是當今泛濫的hoodies、sweatpants。

上週發表的Fall 2024新系列線「Bode Recreation」依舊一貫探古、說故事作風，從1770至1970這兩百年間的衣物獲取靈感，更首度將焦點放在布料的耐洗耐穿性，強烈設計風格背後有著紮實的造工作基礎。簡單如一件half-zip sweatshirt，Bode會相當講究其物料成份、剪裁結構及圖案織造，如何能呈現某特定時代的質感味道同時又不失時尚。

有買過的朋友都知道，Bode產品上有掛著一張吊牌標明Reference original、year period、location等等，即是這件服飾是參考自哪年代、哪地方的哪件古著珍品，非常專重原著設計，有點像日本復刻牌子的做法。今季的整個系列依舊可以見到招牌的織物、車花、古布應用以及二、三十年代的用色調子，然而也漸漸讓人感覺到品牌的一點改變，例如是聯乘Nike的黑色波鞋，或是走向較大量生產的方向。

幾年前的Bode非常離地，會剪開舊咖啡豆袋或餐枱布來造衫，又完全在美國紐約市縫製生產，真正的New York Hipster風格，當然價錢亦相當離地。可是現今改為印度、中國或葡萄牙等地生產為主，見售賣點遍及Ssense、Mr Porter、End Clothing多處就更嗅到量產的氣息了，可是價錢高企維持不變，依然要五千港元一件裇衫、過萬元一件外套的定價。而且「說故事」的感覺亦不如之前強烈，例如上季以Emily母親工作過的裁縫間為主題，移民後代、民族風格、洋服美學…等等全是有趣又動人的元素。

上季令人留下深刻印象的，還有挑戰舊時代美學的玩味精神。硬照景物道具中的十九世紀嬰兒車，跟時尚模物兒所產生的衝究感，或者是來自1920年代的西部pullover shirt設計，換成艷麗橙色布料配以精緻的白色包邊，加上胸前及衣領上的馬蹄繡花，搖身一變成時尚潮物，又仿似帶領觀眾來了一趟時光旅程。







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