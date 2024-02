Fashion The Dapper Style - 汝勤



加入最愛專欄 收藏文章 牛仔古著業界巨人!專訪Berberjin、New Manual主理人藤原裕,見證當代永無止境的古著潮流 時尚潮流下的跨界別運作總是模糊不清,提起牛仔業界巨人—藤原裕,熟悉東京街頭文化的人可能會想到其品牌New Manual,而在牛仔玩家心目中他就是備受肯定的Levi’s收藏家及Berberjin店長,但對於最單純的古著愛好者,他筆下兩本著作《The 501XX: A Collection of Vintage Jeans》、《Levi's® Denim Jacket: Type I/II/III》可能才是影響收藏的關鍵。 早前中環的購物新地標Pedder Arcade便請來藤原裕進行專訪,跟大家分享他研究牛仔產品多年的故事,見證業界潮流不斷挑戰新的高度。 1.當初是如何投身這個古著行業?有到哪個特定階段出現突破嗎? 在我還是中學生的90年代,正值日本古著熱潮爆發,當時我非常仰慕一位在古著店工作的前輩,我開始對懷舊風格產生興趣,然後便一直追尋自己熱愛的東西,引領我來到今時今日的位置。 其實我並不覺得自己的事業有什麼突破。 只能夠說,出版了《The 501 XX: A Collection of Vintage Jeans》為我帶來很多機遇,除了本身在Berberjin的工作外,還能擔任New Manual等不同品牌的顧問 。 2.除了三大美國牛仔牌子—Levi’s、Lee、Wrangler之外,你還有發掘其他有趣的小眾品牌嗎?例如50年代流行的西部副線牌子Roebuck、Foremost、Buckaroo…等等? Roebuck、Foremost、Buckaroo…在市場上的數量實在太少了,相對可以進行的研究亦沒有那麼深入。加上我向來比較喜歡工裝牌子多於西部風格的出品,所以比較對Carhartt、Headlight一類的workwear更有興趣,在搜尋時能夠發掘的亦愈來愈多。 3.你有洞察到下一件潛力單品會是什麼嗎? 如果你知道的話,請也就告訴我吧。 遇上不同的人,我都經常被問及這條問題呢,假若我有能力預測下一件被熱抄的古著項目,大概會第一時間自己先買下來收藏吧,比任何人更早一步。 4.還有甚麼原版珍品是你至今依然夢寐以求的嗎? 我仍然在尋覓一件Size 44的二戰時期 Lee Cowboy Jacket,真是非常難遇到合尺碼。 在個人喜好上,我一直偏愛牛仔褸多於牛仔褲,所以首選渴求的珍藏肯定是褸。而這件WWII罕有珍品,其實我曾經遇過件Size42,只不過被Nigo買走了… 5.你認為古著圈在1990年代跟現在的2020年代有甚麼大轉變? 1990年代是古著潮流爆發的頂峰,也就多得這道熱潮,讓很多珍品聚集了在日本。 於市場上流動了三十年後,不少稀有貨色亦逐漸消失,抄賣價格幅度自然愈滾愈大,例如一條1950’s deadstock 501當時在1990年代大約賣¥1,000,000,今時今日已經索價五倍,即是¥5,000,000(接近26萬港元),最主要原因還是Original vintage數量愈來愈稀少的關系吧。





