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2008年電影《007量子危機》（Quantum of Solace）上映之際，有留意該系列的觀眾都大感詫異，James Bond竟然會穿Levi’s？片中分別有杏色及白色的五袋褲，加上尾段還有另一牌子的牛仔褲，讓Daniel Craig成為了史上最Dress-down、American Casual風格的英國間碟007。

後來大家都意識到他的造型是以Stephen McQueen 作藍本，貫徹始終的1960's Nostalgia，而這兩條Levi’s則是被遺忘多時的經典系列 — Sta-Prest。它在1960’s可算紅極一時，高腰褲、錐形剪裁深受美國年輕人尤其是Ivy Style（常春藤學院風）受眾歡迎，到了70-80’s嬉皮文化成為主流後便改變作喇叭褲剪裁，於近二十年間亦常被復刻推出。

可是Ivy Style抵達亞洲是經歷了一點Delay，大約在1970’s日本的主流大眾才完全接受它，香港的話更加要數到1980-90’s。時至今日，大家依然視這條高腰蘿蔔褲為學院風格造型定番，雖然Cotton、Polyester混紡面料也不是什麼新鮮事，但當年「Never needs ironing」這賣點的確對美國時裝市場造成很大衝擊，無論配襯或打理都不需動腦筋，基本上就是休閒褲的Go-to。於現今的古著市場上，一條原版Deadstock 1960’s Lev’s Sta-Prest也只叫價兩千元左右，真正講求的，純粹是遇上合適尺寸、顏色的運氣。

其實Levi’s以外，60-70’s同期尚有別的選擇較少人留意，例如Wrangler推出的Permanent Press系列同樣打著 「Never needs ironing」旗號，在免燙褲的戰場上可算Levi’s的最強敵手，兩個牌子推出的物料選項例如格紋、斜紋、燈芯絨布…皆十分相似，趁現在Wrangler的熱搶程度還未及Levi’s，大家見有機會便可入手。

牛仔三大巨頭的最後一位當然亦有參戰，Lee-Prest用著跟Sta-Prest 非常接近的免燙織料，同樣高腰、修腳剪裁，可是在外形設計上較偏離牛仔褲的五袋樣式，褲頭無耳、凸出搭帶鈕扣、兩個插袋沉低…統統是裁縫類別的造工細節，感覺上別樹一格，不再淪為藍色牛仔褲的替代品，個人認為更具收藏價值。如果大家在古著市場上搜尋以上產品亦一無所獲，最後不妨試試向百貨公司Sears或者工裝牌子Dickies一類方向進發，會發現Vintage permanent press仍然存在著大量不同選擇。







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