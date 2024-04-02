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本月在串流平台上映的劇集版《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen），對於看過電影版的觀眾應該是新鮮感與親切感交集。同樣由英國名導Guy Ritchie執導，繼2020年電影版面世後四年推出劇集版（傳送門：當年電影版的介紹），雖然官方聲稱是「Spin-off」，但兩者的故事與人物設定皆屬毫無關連的獨立作品，純粹只是分享著同一個世界觀，以及英國自古以來獨有的叛逆貴族品味。

不論是權貴、殺手、毒販、拳手、黑幫小混混…各類角色落在Guy Ritchie手上總是風格過人，劇集版《瘋狂紳士幫》貫徹了電影版的黑色幽默調子、明快節奏剪接與品味格調，配合更多類型的樂曲帶動情節。有趣是片中常見不同年代的打扮共治一爐，仿如跨世代時尚巡禮。身穿Tracksuit的街混混能夠跟野外獵裝造型的管家出現在同一畫面，又或者坐在幾百年古堡大宅的火爐旁玩手機Live Steaming，這種時空錯亂卻又毫無違和感的情境真的非常英國，歷史氣息濃厚同時又前衛時尚。

筆者對於主角人選Theo James過往的演出總無太大感覺，不論是受歡迎的《分歧者》（Divergent）抑或是突然接棒擔任主角的《決戰異世界》（Underworld）系列。這次要跟電影版主角Matthew McConaughey比較，那種氣場、Charm亦相差甚遠，即使兩個屬於完全不同的角色設定。Theo James的演技足夠勝任有餘，純粹沒有散發著預期中的貴族氣息，而根據他身為公爵的角色人設，一系列Waxed Jacket、Long Coat或西裝也顯得平庸，簡單從裇衫衣領或材質已可看出不是上流貴族的奢侈品，儘管電影有跟洋服店Henry Poole & Co.推出聯乘飾品，但於片中實在不見Savile Row名匠的輪廓影子。出演他哥哥角色的Daniel Ings反而有更接近Upper Class的服飾配搭，當然那套公雞戲服才是全片最精妙之處。

反觀片中女角的造型是出色得多，可能是配飾選擇較多的關係，公爵夫人、吉卜賽女孩、飛車黨小偷等角色一場便叫人眼前一亮。尤其是女主角Kaya Scodelario有著非常豐富的服裝色譜，由高冷的漆黑皮褸到艷麗的晚裝連身裙都應有盡有，不少造型更是由上衣到大褸全套採用統一布料圖案的Monotone搭襯，整體多變又充滿驚喜。

當然，最驚喜往往是Guy Ritchie出人意表的曲折劇情，往往叫人難以預測。有看過他前作的話（傳送門：名導舊作回顧）可能體驗過這種非一般的反高潮，花了很長時間鋪排結尾一場終極大槍戰，飛機大炮全數列陣，在腎上腺素準備飄升之際突然來一個幽默轉折，最後一槍不發，也能叫你蕩氣迴腸，經典電影的格調氣派就是這樣形成。過程中擁抱墮落、歌頌罪惡所引起的反思，亦肯定比政治正確宣揚正義來得更有力度。







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