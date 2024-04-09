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The Dapper Style - 汝勤

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09/04/2024

從新版《威龍殺陣》看時尚：夏威夷裇配窄牛仔褲，反潮流組合能減低老氣嗎？

#Insider #威龍殺陣 #Jake Gyllenhaal #夏威夷裇 #Movie & Drama #時尚 #潮流 #Road House #反潮流 #牛仔褲 #Mix & Match

　　由Jake Gyllenhaal擔演、翻拍1989年同名電影的《威龍殺陣》（Road House），上月剛於串流平台上映，觀眾焦點大概落在演員地獄式鍛鍊得來的身形、真實UFC選手Conner McGregor的驚喜演出… 商業大片必備的刺激場面等等，可是筆者的目光始終離不開Jake Gyllenhaal一系列夏威夷裇造型，彷彿提醒我們夏天要來了，而且跟過往的來得有點不一樣。

 

 

　　先說意料之內的，是夏威夷裇（Hawaiian/ Aloha shirt）設計，自然翻開的扁領（Camp Collar）非常重要，正常企領裇衫即刻怎樣刻意翻開、燙扁亦造不出如此帥氣感覺。其次是圖案，具有街頭潮流味道的Print，抑或像戲中主角身上那件帶有東方色彩的圖案，亦是充滿造型感的選擇，讓人一眼看出不是Tommy Bahama那種大叔款式。

 

 

　　叫人意外是Jake Gyllenhaal的下身穿搭，有別於跟近年流行的高腰直腳、甚至闊褲組合，服裝指導選擇以低腰窄腳牛仔褲配襯夏威夷裇，效果有點反潮流。片中分別出現的是Raleighs牛仔褲與Purple Brand黑色牛仔褲，並非什麼時裝大牌或經典牛仔選項，也許是刻意要避免配搭夏威夷裇所帶來的老氣，尤其是穿在Jake Gyllenhaal這樣雄赳赳的身形之上。

 

 

　　回看1989年Patrick Swayze擔任主角的原作版本，那條石磨藍、高腰牛仔褲配搭可能還更符合現今潮流審美，同樣也是配襯Camp Collar Shirt，加上一條幼身Western belt是完美點綴。這一系列五十年代產物，流行到八、九十年代的打扮，穿梭時空來到今時今日亦依然風格時尚。

 

　　整體而言，新版《威龍殺陣》在角色塑造上是比舊版立體得多，主角背景及過去的描寫有層次感，Jake Gyllenhaal以一副笑臉演繹憤怒情緒實在充滿衝突感，對比起舊版人設是鮮明又具感染力得多。

 

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