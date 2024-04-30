最耐人尋味的男裝細節！拿破崙的法式袖口Double Cuffs，反袖設計原意是甚麼？

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相起比女裝，男裝設計較講求「Form Follows Function」，洋服衣物上的胸袋、腰袋或工裝服飾上的細節出處，大多由實際功能出發，可有想過裇衫上的Double Cuffs所謂何事？ 這種反袖設計又稱French Cuffs，袖口會比正常長多一倍，用料、造工甚至燙工亦自然多了，為的就是提供一個配戴飾物（袖口鈕）的機會？

男人世界裏的珠寶首飾向來選擇不多，喜歡與討厭可謂非常兩極，愛穿的話多數每件訂製裇衫也用Double Cuffs，不時購入各式袖鈕供每天替換是充滿樂趣。相反不喜歡的話就肯定嗤之以鼻，不明所以，何解好地地一件裇衫要釘少粒鈕、迫你買對袖口鈕？這實在是經典男裝設計中最耐人尋味的細節。

雖說Double Cuffs並非功能主義下的產物，但這種結構早見於1820年代的紳士襯衫上，有點可能性是為鞏固袖口形態而出現，就連法國浪漫文豪Alexandre Dumas亦在1844年小說《The Count of Monte Cristo》裏提及過，當中對角色Baron Danglars的造型描寫叫人印象深刻。談及Double Cuffs功能出處的另一可能性，尚有段傳聞來自法國帝皇拿破崙Napoleon Bonaparte，據說是他要求軍隊製服採用Double Cuffs設計，方便士兵隨時反出袖口內的布料來掩鼻或抹面，用完後即可閉上，繼續優雅整潔地行軍打仗，這樣法式浪漫的故事也很切合French Cuffs的名字，可是另一派說法是此僅屬1930年代美國人為推銷異國風情服飾而吹捧出來的時裝名詞，不少學者更認為這袖口設計事實上源自英國。

理論上傳統的Double Cuffs須配備6個鈕門（不像現今的4個），每邊額外多出一洞的用意，是供男士們在沾污弄髒袖口的緊急情況下，立即扣前一個鈕洞便能瞬間將污漬隱藏起來，當然這明顯是紙上談兵，能將鈕扣移前的大前題是袖口不能太硬，否則會出現褶皺痕跡，實際操作起來會發現不太可行。以上種種尋人耐味的出處，換個角度看來也是無比貼心的設計，更為女士們送贈禮物時多添了袖口鈕這個豐富選擇。







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