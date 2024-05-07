時裝殘酷物語：創意不被重視、名師從不參與設計！奢侈品牌的背後，是不合理的血汗工廠？

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迷戀一個時裝牌子，很大程度建基於對設計師的幻想，加一點風格氛圍與故事塑造，便成了很賣錢的品牌魅力，即使他／她設計一件普通白Tee也叫人拍爛手掌。對於上述行銷模式，筆者認為完全無問題，反正屬於時尚生態一部份。真正說不過去的，是設計師品牌並非出自該設計師之手，再強的Story telling亦只是美麗謊言。

在香港的時裝行頭打滾有個特色，就是一路會遇上很多磨蝕的軟骨，由讀設計的時候已經會遇到不少前輩嘗試打沉你，到做Intern時又會見識到創意如何不被重視，學習生產多過學習設計。始終時裝企業的設計總部都是在外國為主，香港辦公室的角色比較像「跟單」，多數由外國設計師創作再交給香港同事出圖並跟進生產，擔起聯繫供廠商及「跑廠」的重任，再有熱情亦難有空間展現設計才華，久而久之自然令時裝夢碎了。

另一種情況是跟隨名師出身，遠赴海外應徵自己喜歡的品牌，或者直接跟隨自己仰慕的設計師，想像每天跟時尚偶像一起打拼的熱血畫面？可是最終會發現大部份設計原來出自背後的團隊，他們嘔心瀝血構思研發一系列款式，最後呈上給那位著名設計師挑選及採用，如此一位英雄人物主要擔當概念總監的角色，背後默默耕耘的團隊也不保證有出頭天。

筆者最近聽到最誇張的一個分享，是有朋友加入了某美國設計師品牌的團隊，一班設計助理努力籌備一整季系列直到展示會當日，該著名設計師才第一次踏進Showroom看見自己名下的作品，拿起來好奇地細看… 似是全無印象曾經審閱過，這「掛名」設計師的參與程度之低，實在連精神領袖亦談不上，他只會每天準時在自己奢華的辦公室裏開香檳享受，大概只有交際應酬的工作，釣到金主財團收購又有天文數字的收入。設計工作上，他最多只說兩句來季想要甚麼風格，之後就交由設計團隊付上一切勞力，這班功臣才是厲害的人物，出色的Made in Italy裇衫及皮鞋系列亦是靠他們跑出來的。最黑暗是他們竟然一直逗著不合理地低的工資，簡直是奢侈牌子背後的血汗工廠，難怪此團隊總是留不住人，不過之後又會有熱血新人慕名加入，準備迎接設計名師的泡影幻滅。







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