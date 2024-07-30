走訪意大利中世紀古城錫耶納：看14世紀鐘樓高塔、007電影取景地，即日來回佛羅倫斯的考古體驗 ！

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不知道有幾多人跟筆者一樣最怕換酒店搬行李，籌劃旅程時總不會一次過走訪太多城市，自然便習慣探索Day Trip的可能性。到意大利佛羅倫斯（Florence）旅遊除了可即日往返Cinque Terre在陽光下暢泳，另一個心水推介的地方就是當今世上保存得最好的中世紀山城—錫耶納（Siena）。

這次在交通上獲得不少經驗值得分享。於Florence S.M.N.火車站出發，售票機上搜尋到目的地有Siena、Siena Zona Industriale兩個選擇，注意必定要選前者。車站內人群擠擁，購票時是完全不會找到任何職員協助的。筆者付款時，才發現該售購機的信用卡感應器壞了，於是便以現金付款，這是非常錯誤的決定，因為轉頭就見到顯示板上11:10am班次因為罷工取消了，而售票機是不會顯示的，即是我剛剛買的車票很大機會作廢要退款，而現金購票的退款對海外銀行戶口基本上是不可行，因此記緊要用信用卡付款，如果卡機壞了便試另一部吧。

退款還是怎樣？好不容易才發現閘內隱藏了一個詢問處，於是硬衝入閘去問。職員說遇上罷工可以等一小時後的下一班，或者退款。筆者二話不說放棄火車、改乘巴士，因為罷工隨時叫人無止境等下去。還記得當刻在場有幾個亞洲旅客決定等下一班，結果筆者傍晚回來時竟然仍見到他們在癡癡的等，原來罷工持續了足足一整天。歐遊要有心理準備在交通上不是日本那種清晰方便，遇上事故要當機立斷改變路線。

從火車站步行幾分鐘有個空空如也的巴士站，在完全無指示牌、人影唔多見的情況下實在懷疑自己找錯地方，裏面坐著兩個不會英語的職員，臨近上車時間才見人群出現。

車程1.5小時抵達Siena山上的市中心，落車後想到還是先查看回程的火車班次較安全，畢竟不是太想再坐長途巴回去。但問題來了，這火車並無網上Update系統或任何公告，只能親身到站內查看顯示板，可是Siena火車站是在山腳、路途非常遙遠，唯有放棄了。不過總算得出結論，由Florence去Siena是坐巴士較好，下車點直接在山城的中心位置，尤其是拖著行李的話更別妄想坐火車從山腳走上來。

終於正式開始旅遊，沿路步入景點聚集的範圍，會發現Siena的風貌跟Florence甚至其他城市大有不同，這個古鎮完美保留了中世紀的建築風格，有別於Florence市內常見的文藝復興，加上這個山城主要由大大小小的分支、斜路組成，景物高低起伏，散步時有點柳暗花明的感覺。

這裏有很多觀光名勝可以待上一整天，路上會不時出現地圖指示各景點位置，可留意下小路暗巷裏的咖啡店或小餐館，慢活氣氛非常醉人，比起主路的大型餐廳更吸引，個人認為是非常高質又貼地的享受。

來到這裏著名的Torre del Mangia鐘樓，其88米的高度可算全意大利第二最高，現場所見宏偉攝人。對於今時今日見慣摩天大廈的我們可能對高度不太繁感，然而回到十四世紀這座鐘樓興建的世代， 城邦之間仍存在敵對關系（如 Siena vs Florence），所以築高塔彰顯地位是別具歷史意義。而且在未有手錶的年代，定時響鐘亦有提醒市民生活時間的日常重要功用。

鐘樓前面是廣闊壯麗的Piazza Campo廣場，007系列電影《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）也是在附近取景拍攝，Daniel Crag於屋頂簷篷上跑跳的畫面都可見鐘樓於背景。這裏基本上可視作遊歷Siena的中心點，因為連接去附近景點的道路指示牌很清晰，來回時候以這大廣場作記認亦非常方便。廣場坐著很多年輕人或情侶在享受週末，也不用準備甚麼節目，買杯酒買杯Gelato坐下來已經夠寫意了。

意大利很多教堂是鬼斧神工的建築，這座Siena Cathedral主教堂當然也不例外。興建於十三世紀中期，由1196年動工開始足足花了半個世紀的時間與人力來完成，外觀與內部的雕刻、壁畫都充滿視覺震撼。關於它的發展背後埋藏一個有趣故事，話說這座教堂一直是叫Siena自豪的榮耀，但後來得知死敵Florence將興建更宏偉的大教堂（1296年），便立即計劃在Siena Cathedral後面擴建一座更大的建築，可惜1348年遇上鼠疫這場世紀災難，工程無限延期至今只剩下一幅牆了，隨後的歷史亦眼白白看著Florence發展到無可匹敵的地步。

Siena值得探索的博物館與教堂仍有很多，如果只得一天時間可能未必能登鐘樓或細閱此地歷史，唯一可以就是坐早班車去、晚班車返（後來求證到是9:30pm），盡量爭取逗留時間來奢侈地消磨。另外，去之前做點資料搜集，對當地歷史背景或地標建築物有一定認識，到訪時肯定能體會更深更容易投入，當然亦能減少迷路的機會吧。

回程好不容易… 其實剛抵達Siena時已想先查看回程巴士班次及購票，好作時間預算，不過舉目四周也不見任何時間表甚至站頭，到底怎樣回去Florence？問過當地人連Tobacco Shop（平時售車票的地方，這裏不適用）職員亦不知道巴士班次。一個人旅遊，無助的時刻就去找Tourist Information Centre求救吧，但原來意大利這個是可以一整天關門的，那是旅客最多的週末。

最後給我發現原來對面馬路有條地下通道，巴士售票處竟然隱藏在地底！落去會見到有一個職員，想知道班次時間亦只能親口問他，或者If you know, you know…







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