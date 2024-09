《不羈騎士》： Tom Hardy換上復古皮革、牛仔造型，舊有格局下衍生的另類飛車電影！

加入最愛專欄 收藏文章

《不羈騎士》(The Bikeriders)就是那種會叫人懷著不同期望進場的電影。一般人見到宣傳海報會聯想起飛車電影的刻板印象,加上一線演員如Tom Hardy、Jodie Comer、Austin Butler等等陣容,預料是懷舊版《狂野時速》(Fast And Furious)?

資深電影迷則可會想起《飛車黨》(The Wild One)、《迷幻車手》(Easy Rider)一類經典,而且本港發行商又慣性強加廣東情懷的譯名—《不羈騎士》,事實上此片跟「不羈」無甚麼關系,導演Jeff Nichols亦沒這個意思,主角之間曖昧又柔情,基本上有別於過往任何一部飛車電影,可算是在舊有格局下衍生的全新物種。

雖然此片是參考攝影師Danny Lyon於1960年代記錄電單車會「Outlaws」的故事,但電影打從一開始便以女性角度出發, 旁述自白與男主角碰面相識的經過,可想像到節奏調子絕非剛陽刺激。Tom Hardy也曾於訪問中透露,揣摩角色時刻意研究人物的弱點,所以演出飛車黨老大Johnny一角自然不會重覆Marlon Brando《飛車黨》的套路。結果本片營造出與別不同的新鮮感,戲劇張力與真實感兼備。當然,觀眾期望的靚人靚衫畫面亦是非常充足。

美術指導Erin Benach費盡心思花了八個月時間製作皮褸戲服,刻意安排Tom Hardy穿上50’s Vintage Biker Jacket,從D-pocket、Boxy Fitting等細節讓人一眼看出跟其他演員身穿的60-70’s款式大有不同,藉此交代他屬於較年長、上一輩的車手。戲中很多皮褸由Schott NYC製作,又跟電影公司聯乘推出了Tom Hardy身上的皮褸,不過所用的Buttery Soft鉻鞣皮就非常不忠於當年原著,紋路平面又呆板,跟戲中的古著是兩碼子事。感覺上Schott NYC的出品即使帶造舊效果,手臂上的洗水紋路細細碎碎、前幅的漸變色範圍又太大,始終難掩皮質過軟的弱點,完全不似50-60年代的馬或牛皮質感。

Tom Hardy另外的Denim Total-look亦是亮點,早在劇照發佈時已被古著迷辨認出是1940年代WWII Type1牛仔褸,因為採用當時美國象徵勝利的月桂花鈕。可是引起連串討論的,是戲中這件胸袋有蓋、五鈕設計的Type1,有別於原版Levi’s標誌性的胸袋無蓋、四鈕設定。據生產商Runabout Goods的負責人解釋,此褸款是復刻J.C. Penney Foremost而非Levi’s,但至於當年是否確實存在這五鈕版本就不得而知了。

整體而言,觀看全片的感覺是賞心悅目,尤其是古著愛好者應該會對很多細節位充滿共嗚,例如女主角憶述踏進酒吧見到男主角一幕…「I walked in there and I had my white Levi’s on.」所指正是60年代Levi’s推出非牛仔布的五袋褲款,因為當時人們不知道怎樣稱呼這米白色牛仔褲,所以乾脆叫做「White Levi’s」。片中當然無為此解釋,純粹你知就知,悄悄幽默叫人會心微笑。







