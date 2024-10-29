Resort 2025春夏手袋趨勢：盤點Dior、Gucci、BV最新設計，看Quiet Luxury如何讓精緻的工藝感回歸？

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時裝皮具世界經歷了好長一段時間的玩味革命，由單純logo print到清一式shopper tote，感覺上意念風格總是大於產品設計，不少奢侈品牌的投資成本都主要落在宣傳力度上。可是隨著Resort 2025我們似乎見到工藝感的回歸，Quiet Luxury果然喚起更理性實際的消費意識，奢侈在於製作高級而非虛榮炫耀，很多牌子今季見街上架的手袋都以精良造工吸引人重投懷抱。

Maria Grazia Chiuri率領下的Dior剛柔並重，Resort 2025可見款式優雅又帶點型格punk look，今季從蘇格蘭文化中獲得創作靈感，例如將格紋Harris Tweed應用在手袋肩帶，或是加上紋章、馬具扣等細節，令整個袋包系列散發出一陣歷史氣息。與大眾近年最深印象的book tote完全是兩個世界，大字logo開始充斥著過季的感覺吧？造工製作廉價平庸，手挽布料極易變黃、難以保養，相信現在大家也樂於見到高級皮具的回歸。

Gucci同樣從經典美學入手，選擇重塑1970年代的Blondie Bag，由皮革圍邊的卜身效果可見造工精緻，手挽上的奶嘴釘及皮圈應該是可拆式，能換上肩帶的話是相當實用。全皮版的立體塑型一流，可是拼布版的中間位置就有點下墮（floppy），那個折痕在oversized Blondie上更是嚴重幾倍，而且這種canvas布料又無什麼垂墜美（drape）可言，換著是silk還可算有個角度去欣賞。

創意玩味也可以跟設計功能平衡，Bottega Veneta的皮革裝飾及積木手挽都是很好示範，既能添加造型玩味，又不影響使用時的實際情況，個人認為比起Thom Browne那種狗狗手袋是有趣得多，始終公仔袋的設計「夾硬」，form與function之間實在毫無關系。加上Bottega Veneta使用pastel或是經典的紅白藍色譜，所營造的是真正奢侈品味氣派與質感氛圍。







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