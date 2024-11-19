《職業特工隊8》Tom Cruise身上的皮褸似曾相識？Ralph Lauren的最強植入式廣告策略！

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在男裝世界無甚麼宣傳手法厲害得過明星效應，西方留下大量經典電影美學造型，東方就依靠潮人紅星引領風向。時裝品牌當然深明此道，跟造型師、電影商搭上關系在戲內植入廣告，傳播力度自然非同凡響，出現頻繁的程度足以叫人一眼認出，像最新發佈的《職業特工隊8》（Mission Impossible 8）電影預告片，Tom Cruise身穿皮褸好像熟口熟面？

無錯，戲裡這件正是Tom Cruise於巴黎奧運閉幕表演時穿著的同款皮褸，當時很快被認出是RRL by Ralph Lauren 2024 F/W出品，由於Ralph Lauren屬美國代表隊的指定服裝生產商，整件事是順理成章的廣告宣傳。眾所周知時裝巨人Ralph Lauren本人跟其集團都非常擅長銷售營商、品牌塑造，原來為這件皮褸的「佈陣」更連繫到電影《職業特工隊8》。

這款牛皮褸帶洗水效果，翻領自然、不會硬企，加上背面的half-belt設計及側腰扣，有留意50’s Vintage風格的話會發現它很高辨識度，而且出現於奧運及電影裡亦存在一個有趣共通點，便是拉鍊被拆走了再重新縫合，筆者可認為一件無拉鍊(又無鈕扣)的外套是怪異得引人注目，不知道大家怎麼想。這個情況似乎經常發生在Tom Cruise身上，電影《職業特工隊6》（Mission Impossible 6）的John Varvatos麂皮褸同樣被拆走了拉鍊，也許他的製片或發行商特別在意拉鍊上的微細logo，但換過另的拉鍊其實不就解決問題了嗎？

今年有逛過Ralph Lauren專店的朋友，可有發現另一款Café Racer皮褸也熟口熟面？這件正是Tom Hardy於電影《毒魔》（Venom）首集身穿的戲服，據知於2013年初發行時限量100件，可能因為經過明星效應後太受歡迎，到2019年再度發行，而今季這個版本已是Ralph Lauren第三度重推舊款，可想像到它過去十年的銷情應該很理想，我們能在貨架上同時見到兩件電影主角皮褸也實在是相當奇妙。







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