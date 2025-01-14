韓星帶起Oversized皮褸熱潮！數百元就有交易的PU膠褸值得入手嗎？如何分辨真假皮褸？

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從來都不覺得皮褸在香港有甚麼熱潮可言，可能是怕潮濕發霉或怕焗（謬誤），即使在歐美怎樣流行，普遍港人家中也沒有一件皮褸，反而就有件羽絨。但自從韓星開始頻頻穿著皮褸，尤其是Rosé代言Saint Laurent經常著用Oversized皮褸，這下子熱潮終於要席捲全城了，變成韓國、香港街頭年輕人的指定服飾，80’s Fitting、Boyish的黑色皮褸更是女生必備，問題是大部人都是穿著膠褸，純粹模仿皮褸外形，似乎是fast fashion完勝的局面。

不難發現，街上的Oversized皮褸很多帶有奇怪的光亮感、不自然的假紋路，散發著濃厚廉價感令人一看就知是PU，這種介紹乎橡膠與塑膠之間的化學物質當然不及真正皮革的「親膚」，況且真皮有毛透、會透氣其實穿上身很舒適，PU才是真正的「焗」。說到最致命還是毒害地球的問題，九成的PU（Polyurethane：聚氨酯）化合物亦絕非Eco-friendly，製作過程中排放大量有毒物質，加上PU膠褸用幾年就碎裂，每年對地球產生難以想像的垃圾負荷，所以這些充斥市面、幾百元有交易的PU膠褸，背後正正是跟Fast Fashion一樣的弊病。

大部份韓國服裝店必備的PU褸，有時會被店主直稱為皮褸，可能那位代購自己也分不清兩者，正如我也分不清韓國貨與淘寶「港風」PU褸。有些更大膽自稱是素皮（Vegan Leather），這個字實在不能亂用，廉價化學物與天然植物製成的真正素皮是差天共地。想要懷舊的Oversized剪裁、港風皮褸？其實古著店就可以幫到你，80年代皮褸從來不是搶手貨，由美華氏到美之亦有提供一千、幾百元的選擇，很多都酷似當年港產片中影星穿著的風格。與其花幾百元買件假皮褸扮懷舊，不如直接買件當年的真皮褸還好。

不願花這個錢？可以考慮騎劫老爸的。八、九十年代很多男人會買件皮褸看門口，鬆身剪裁穿起來就像當年美劇角色的效果。遍尋不獲，還可試試爺爺的，筆者也見過不少公園晨運伯伯同款，濃濃的時代感就靠你穿搭出潮流味道了。







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