《人生切割術》第二季熱播！記憶分離達至真正Work-life balance？出色視覺效果帶觀眾坐上情緒過山車

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不得不佩服美劇製作的兼容性實在太強，文化藝術能夠與純粹娛樂共治一爐，找到屬於自己的受眾市場。當代喜劇笑匠Ben Stiller在三年前監製兼執導的劇集《人生切割術》（Severance）一嗚驚人，看似辦公室喜劇卻原來是集懸疑、科幻於一身的大製作，徹底開創出全新的劇集節奏風格，好評如潮下卻遇上編劇罷工運動，終於等到今年Apple TV+上映第二季，熱播當中引起不少討論的當然還包括其出色的美術設計。

有看過Ben Stiller的電影都感受過他的天才幽默感，這部劇集更豐富的是荒誕味道與多番反思，故事設定在一間科技公司，夠讓員工「記憶分離」 令上班、下班變成兩個人，工作時不會想起家庭壓力，下班後亦不會被工事打擾，自然能達到Work-life balance的效果吧？結果是出人意表的情節發展，瘋狂失控的情緒卻充滿真實感。劇組以大量的燈光轉換來營造不同氣氛，時而沉長時而急速的節奏讓觀眾仿如坐過山車，整體視覺效果其實帶點70’s Sci-fi味道，由演員戲服至佈景的顏色組合都盡見心思，多幕畫面的色譜更在網上引起熱烈討論。

基本上全劇佈滿精緻的戲服飾物，例如飾演Manager一角的Tramell Tillman，第二季穿著出場的皮褸一看就知絕非普通貨色，復刻1930年代馬皮、扣鈕袖、Ball chain拉鍊胸袋的Sport jacket，大概是Real McCoy’s一類頂級出品。配上藍色領呔及白裇衫，與辦公室場景的色調非常接近，風格懷舊同時又帶未來感。

藝術創作能夠相互影響，《人生切割術》的選角全部是技驚四座的演員，厲害到能夠感染時裝界。早前John Turturro突然在Zegna的天橋上驚喜登場，完全是帶著角色靈魂來行Show，加上室內草地的設置是十分貫徹《人生切割術》情節。據知他只是在某酒會上偶然遇到Zegna的高層，因為劇中的出色演出而被賞識於是便促成這次合作。如此天馬行空的事情可能只會在美國影圈發生，自由氣息下的創意美學果然非同凡響。

《人生切割術》

串流平台：Apple TV+







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