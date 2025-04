非為辦公而生、實為享受而活！Dunhill 2025 S／S ：從庭園走進民間的英國紳士

加入最愛專欄 收藏文章

紳士著裝總是離不開場合禮儀,但要為出行目的而選購指定衣物又是非常累人,倒不如轉個角度思考,為了讓自己享受片刻優雅來好好打扮。在Dunhill 2025 S/S發佈會上,可見模特兒穿梭歐洲庭園與民間衣櫥,以奢華姿態走進大家的日常生活。

一般人可能覺得晚禮服(Tuxedo/Dinner Jacket)的著用頻率不高,未必在平日購物考慮之列,可是當遇上Black Tie請柬、正裝宴會甚至大喜之日,臨時臨急去租借套廉價禮服才是說不過去。一件造工上乘的英式Dinner Jacket可謂男士基本必備!跳出刻板印象,現在Dunhill的禮服已兼容到多種配搭,波點圖案Bowtie、Cummerbund腹帶或者粉紅色西褲,統統是具創意又不失傳統美感的選擇。加上禮服的Cotton面料比常見的Wool mohair更休閒,大大提高了日常配搭的易穿度,精彩之處是在網狀暗紋及米蘭鈕眼等細節裏透現一份奢華氣息。

現在是Quiet luxury的世代,屏棄大Logo與泛濫的街頭時尚,飾物設計都講求低調地暗藏玄機。Dunhill的小牛皮袋包系列造工精緻,立體卜身效果可見其出於傳統行李箱的製作工藝。金屬部件的鑄造更是不容小覷,行李牌的抽拉式機關,或是手杖內藏煙斗的細節,皆將產品功能提升到極緻水平,為使用者提供驚喜非凡的體驗。

當然,可能一般男士只是講求帥氣俐落的商務正裝,Dunhill設有多款不同輪廓剪裁的Blazer選擇,有肩墊、倒三角的英式結構,抑或是無肩墊、Unconstructed的南意式結構,都可根據體型與著用習慣來選擇,衣衫上的領襟、唇袋及內裡造工均屬統一的高水準。參考上世紀三十年代的打扮,加頂Panama hat及白色西褲,更可將造型風格提升到另一層次。

同樣吸引人眼球是Stationery和grooming系列,一個摺紙飛機形態的金屬紙鎮以全手工打造,叫人聯想起英國汽車外殼的鑄鐵工藝。另外是限量製作的水晶火機,內裡的精細浮雕與層次感充滿觀賞價值,拆卸式的便攜火機設計又實用貼心。正如創意總監Simon Holloway貫穿整個系列的巧思,紳士著裝飾物並非為辦公室而生,實際上是為講求享受而活:

These are not basic clothes for going into the office. These are clothes for enjoyment, for a life well-lived.







