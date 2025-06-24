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The Dapper Style - 汝勤

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24/06/2025

奢侈Summer Knits：真正有機棉料、嚴守公平貿易原則，是永續時尚的基本！

#Insider #穿搭 #夏日織物 #時尚 #Summer Knits #Trending Items #Mix & Match

　　這幾年間筆者有寫過好幾次Summer knits如何席捲時尚舞台，也許怎麼樣的Logo-print、High-performance Fabric對於奢侈品消費者還是了無新意，充滿質感的織物才是無可替代，而本港炎夏又非常適合穿著疏洞透氣的「Open-weave」。看看Net-A-Porter集團旗下的自家品牌Mr Porter，每季推出意大利織造的Polo、Shirts大有市場，賣點重點除了是高級紡織技術，還有每件採用Organic Cotton天然面料，強調是對環境、動物及人類的「Low impact materials」，基本上就是奢侈成衣行業的大趨勢。

 

 

　　來自丹麥Copenhagen的品牌NN07非常擅長製作質感上乘的夏日織物，很難想像在天寒地凍的北歐會出現這樣一個顧客市場，也許是自古以來歐洲人到熱帶海岸渡假的幻想吧。除了設計時尚、簡約恰好，NN07也就堅持選用真正的有機棉料，意指不含有毒化學物、農藥種植或基因改造植物，更關注水源管理及生物多樣性，確保一切符合「Responsible farming methods」。

 

 

　　布料以外，奢侈Summer knits還講求「Responsible craftsmanship」，例如製作於葡萄牙Guimarães地區的品牌Portuguese flannel，就確保生產商講求公平貿易原則，由工匠至整條供應鏈也能得到合理待遇，高級技藝換來相對質素的生活條件。也許還有部份人認為在淘寶搜相似圖片便能購得廉價替代品，但以上的環保價值及奢侈情感肯定蕩然無存，大家記得睜開雙眼理性消費，You get what you pay for！

 

 

 

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