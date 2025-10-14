Fashion
The Dapper Style - 汝勤

加入最愛專欄　 收藏文章　

14/10/2025

一年一度的倫敦獨立設計師職人巡禮！親訪 MADE LONDON 盛事，在古老教堂中尋寶

#MADE LONDON #獨立設計師 #Insider #時尚 #倫敦 #Travel #Fashion #Fashion News

　　上年看過英國時裝數據分析大行公布，有指疫情後消費者拒絕再依賴網上購物，開始出現實體消費捲土重來的趨勢，除了見到各大品牌在商業大街設店、擴充業務，時裝業界的展銷會及獨立設計師市集亦舉行不斷，一年一度的MADE LONDON便是介乎兩者之間的Craft fair，雲集不少歐洲設計師與工藝品牌，當中很大部分並不活躍於網店，這一點就更吸引大家前來實體購物。

 

 

　　由於需要邀請柬或者購票進場，MADE LONDON的產品是比較有質素保證，活動場地One Marylebone前身是1826建成的Holy Trinity Church，加上Evening drinks的環節更令人覺得體驗非凡。展場總共佔地三層，設計類型涵蓋時裝飾物、木工家品、印藝畫作到高級珠寶，滿足不同價位市場的產品或訂製服務，大家都很享受這種由獨立設計師主導的活動。

 

 

　　同場遇上香港設計品牌The Polska Traveller，所展示的新系列有別於其銅鑼灣店的款式。這些純銅或純銀飾物全部在香港或倫敦以全手工製作，植物及布料形態的塑形，加上天然寶石都是獨一無二，據知他下週將帶同新系列參加Venice Design Week。

 

　　這次展覽底層是The Vaults活動場地，有更多精緻的設計小物及工藝品，例如以機械臂組裝成的燈具及一整片原木雕塑成的座椅，全是市面罕見難求的職人逸品。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

Screen Sensations
More On The Dapper Style
You May Also Like
#MADE LONDON #獨立設計師 #Insider #時尚 #倫敦 #Travel #Fashion #Fashion News
More on Fashion
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share