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The Dapper Style - 汝勤

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06/10/2022

最受歡迎的短袖：12個Camp Shirt的基本造型穿搭，經典復古、簡易百搭

#Fashion News #Mix & Match #古著 #Camp Collar #復刻古著 #復刻Camp Collar #保齡球裇 #夏威夷裇

　　提到短袖裇衫，近年最熱門的肯定是Camp Shirt款式！本專欄亦經常談及這種扁領、又稱Loop Collar／Cuban Shirt的設計，回看現時坊間的時裝店，大多數短袖裇衫就是這種Camp Collar。

 

 

　　Camp Shirt屬於1950年代流行的休閒裇衫，筆者亦買過不少復刻牌子的模仿出品。有趣的是，早排我找到件1950年代的原版Levi’s Denim Family，從當年的雜誌廣告辨認出款式，名為’Ladies Casual Jacket’，到了2018年，被LVC復刻推出成男裝款式，儘管表面看來設計一樣，但布料、剪裁及尺寸都有微細分別。

 

 

　　理論上，Camp Collar還可細分夏威夷裇／保齡球裇、linen／silk／rayon、Street／Rockabilly Style等等很多不同風格和面向，只需簡單配搭，它就是造型中的主角。現在就讓我們以12個造型作日常的輕鬆配襯，介紹下五大種類Camp Shirt的風格特點，不論選購古著、復刻抑或時裝款式時，大家都可以留意這些細節，欣賞這種另類短袖裇衫的工藝美學。

 

 

 

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