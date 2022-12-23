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The Dapper Style - 汝勤

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23/12/2022

Good Old Days Vintage Market X’mas 2022：玩遊戲、看展覽，來一場復古聖誕派對！

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　　要在香港過一個有氣氛的聖誕節，從來都有點難度。沒有雪落，不能在門前堆雪人，大部分家庭也沒有吃火雞（吃足兩星期）的習慣，更莫說家裡能容得下一棵聖誕樹，成件事總是非常try-hard。所以在於筆者角度，身邊人就是唯一重點了，有著志趣相投的夥伴，或是跟親友愛人在一起，便是濃厚節日氣氛的關鍵。


　　本周日開展的三天《Goodolddays Vintage Market X’mas 2022》，將會是古著迷專屬的聖誕派對，聚集各式復古風格的朋友在@ratscave_sfz盡情玩樂！

 


日期 : 25/12/2022 至 27/12/2022
時間 : 11:00 至 20:00
地址 : 牛頭角大業街13號日生工業大廈


　　首先是古著買取的環節，在12/F的空間有21檔攤位涵蓋服裝、飾品、袋包、家品等多個範疇，當中還可細分傳統美式工裝、美式優閒（Amekaji）、法式工裝、歐洲軍品…等不同風格領域，相信檔主帶得來的也是別樹一格的精品，留待大家發掘尋寶，品牌名單（IG）如下：
@goodolddaysvintagemarket   @vintage_buddy  @vintagetogether_hk  @luddite1811    @bruin_cave   @vin_tage_place   @xhm59x  @mau6leoi5   @vintage_watch_hk   @old_dear_co   @juggie.vintage   @goodoldwear.hk   @paulleathercreation   @retro.rey   @oytystudio   @jeansfansgroup   @madeineden   @pickypiggy.vintage   @2018sog   @magnificent_vintage   @trw_co

 

 


　　另外在3/F更有售@sfzandson自家品牌、 優雅女裝 @stranger_room、軍品古著@vintage_cot 以及焚香@presencense，相信之前來過的朋友都會對這樓層帶點歸屬感，檔主店員都盡是熟悉親切的面孔。

 

 

　　
　　遊戲玩節肯定是重點，「掟斧頭」已成為Good Old Days的風俗活動，夠狠又夠raw，佬味濃郁。還有一系列Start From Zero精心炮製的木器禮物，每次見到有勝出者捧著木櫈走，筆者也心感妒忌。據知今年更增設了保齡球遊戲！大家不坊來試試看，為自己贏件聖誕禮物。

 

 


　　同場尚有葛民輝的展覽《A Few Little Things》設於12/F市集，非常值得大家留意。從其專頁中的預告可見，作品是關於一個小盒子內的空間，在這個動不動就要元宇宙、虛擬世界的年代，反而去聚焦在一個狹小的實質空間，建構出來的東西大概十分有趣，讓大家今個聖誕一起去探討感受。

 

 
 
 
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