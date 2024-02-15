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時尚潮流下的跨界別運作總是模糊不清，提起牛仔業界巨人—藤原裕，熟悉東京街頭文化的人可能會想到其品牌New Manual，而在牛仔玩家心目中他就是備受肯定的Levi’s收藏家及Berberjin店長，但對於最單純的古著愛好者，他筆下兩本著作《The 501XX: A Collection of Vintage Jeans》、《Levi's® Denim Jacket: Type I/II/III》可能才是影響收藏的關鍵。

早前中環的購物新地標Pedder Arcade便請來藤原裕進行專訪，跟大家分享他研究牛仔產品多年的故事，見證業界潮流不斷挑戰新的高度。

1.當初是如何投身這個古著行業？有到哪個特定階段出現突破嗎？

在我還是中學生的90年代，正值日本古著熱潮爆發，當時我非常仰慕一位在古著店工作的前輩，我開始對懷舊風格產生興趣，然後便一直追尋自己熱愛的東西，引領我來到今時今日的位置。

其實我並不覺得自己的事業有什麼突破。

只能夠說，出版了《The 501 XX: A Collection of Vintage Jeans》為我帶來很多機遇，除了本身在Berberjin的工作外，還能擔任New Manual等不同品牌的顧問 。

2.除了三大美國牛仔牌子—Levi’s、Lee、Wrangler之外，你還有發掘其他有趣的小眾品牌嗎？例如50年代流行的西部副線牌子Roebuck、Foremost、Buckaroo…等等？

Roebuck、Foremost、Buckaroo…在市場上的數量實在太少了，相對可以進行的研究亦沒有那麼深入。加上我向來比較喜歡工裝牌子多於西部風格的出品，所以比較對Carhartt、Headlight一類的workwear更有興趣，在搜尋時能夠發掘的亦愈來愈多。

3.你有洞察到下一件潛力單品會是什麼嗎？

如果你知道的話，請也就告訴我吧。

遇上不同的人，我都經常被問及這條問題呢，假若我有能力預測下一件被熱抄的古著項目，大概會第一時間自己先買下來收藏吧，比任何人更早一步。

4.還有甚麼原版珍品是你至今依然夢寐以求的嗎？

我仍然在尋覓一件Size 44的二戰時期 Lee Cowboy Jacket，真是非常難遇到合尺碼。

在個人喜好上，我一直偏愛牛仔褸多於牛仔褲，所以首選渴求的珍藏肯定是褸。而這件WWII罕有珍品，其實我曾經遇過件Size42，只不過被Nigo買走了…

5.你認為古著圈在1990年代跟現在的2020年代有甚麼大轉變？

1990年代是古著潮流爆發的頂峰，也就多得這道熱潮，讓很多珍品聚集了在日本。

於市場上流動了三十年後，不少稀有貨色亦逐漸消失，抄賣價格幅度自然愈滾愈大，例如一條1950’s deadstock 501當時在1990年代大約賣￥1,000,000，今時今日已經索價五倍，即是￥5,000,000(接近26萬港元)，最主要原因還是Original vintage數量愈來愈稀少的關系吧。







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