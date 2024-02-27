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在古著市場上，Brown’s Beach Jacket出品總如曇花一現，偶爾便會遇上幾件原版珍品，卻從未見有大潮流怎樣備受追捧。可能是因為沒什麼書籍記載，網上能找到的年份資料又少之有少，不經不覺間便被人忽視了它的存在。

事實上這個結業於1960’s的美國牌子曾經大受勞動基層歡迎，由1900年代創業起便一直靠著自家的「Beach Cloth」布料，加上獨特的四袋工裝設計造就經典，歷年來在世界各地出現過很多不同搭襯風格，非常值得參考回味。

首先不得不提《鐵達尼號》（Titanic）（1997），小偷造型的Leonardo完勝身旁的華麗紳士，成功關鍵可能就是一件Brown’s Beach背心。相信它初現大銀幕時沒太多人認識，但對於二十世紀初期的穿搭造型實在完美融合，那種人稱「Salt and Pepper」的花白紋路叫人一見難忘，可算為大眾打開了元年Brown’s Beach的大門。

之後橫跨整個二千年代亦偶有出現Brown’s Beach或模仿品的蹤影在多部影視作品，但數到最突出的大概只有《海濱帝國》（Boardwalk Empire）(2010-2014)。劇裡工廠勞動基層造型將當年的打扮高度還原，當中更有些特別的外套款式基本上無太多人見過實物，可能只是在留存下來的圖刷目錄出現過（下圖右方），不論是真正原版抑或特製戲服亦足以見到劇組的製作誠意。

Richard Harrow殺手一角的造型最為經典，在劇裡多回出現於大褸Layering之下令人眼前一亮，相信自劇集播出後Brown’s Beach的網上搜尋度亦大大提高。而隨著Fullcount的正式復刻品登場，RRL、Real Mccoy’s、Beams…等大量品牌的類似款式也在同時間湧現市場。

也許復刻品的出現令Brown’s Beach變成普及的冬裝服飾，漸漸由品牌名字進化成款式「定番」。應用在女裝的穿搭打扮上亦十分常見，方方正正又欠缺立體剪裁的背心，穿在女生身上竟然意料之外的好看。四個口袋的視覺比例精緻小巧，並無預期中那粗曠的工裝感覺，可想像得到配搭Overcoat、Trench coat會有不錯效果。

當然，現今最受歡迎的依然是Streetwear穿搭，在社交媒體常見有運動衫配Brown’s Beach背心的造型，雖然理論上兩者曾經同時出現在50’s-60’s的時空，但這樣交疊混搭的感覺還是偏向90’s日系美式時尚，Hoodies、Sweatpants超凡的隨性感覺與舒適度，橫跨大半個世紀以來也總是叫人無法抗拒吧。







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