Netflix年度重頭戲！《雷普利》第三度翻拍，比較新舊版本的角色塑造與美學考量

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上週放映的新劇《雷普利》（Ripley）可算Netflix本年度的重頭戲，改編自50年代的著犯罪推理小說作家Patricia Highsmith筆下暢銷系列，基本上就是信心保證，以第一部內容描寫Tom Ripley這位主角的戲劇也拍過三輯，當中的美學處理都屬近代經典，以下跟大家比較一下三個版本的異同，建議多角度將它們逐一細味。

要將經典故事演繹出新鮮感是毫不容易，畢竟大家對舊作的既定印象太過強烈，所以新版用上黑白畫面處理實在是神來之筆，整個調子變成黑色電影（Film Noir）風格更切合50-60年代背景，強烈光影、緩慢節奏加上懸疑氣氛都叫人非常享受。可是大膽的選角成了最大問題，由47歲的Andrew Scott飾演小說裏25歲的Ripley，即使怎樣改動故事設定還是有點牽強。雖然他的演技是無容置疑，過往於《邋遢女郎》（Fleabag）、《新福爾摩斯》（Sherlock）等等演出皆亮眼非常，但始終就欠缺Ripley那一份獨特的Charm。Andrew Scott總是瞪著人不貶眼又散發著異常Creepy的氣息，難以說服人是個深藏不露的老千高手。

25年前這部《天材雷普利》（The Talented Mr. Ripley）奠定了品味格調經典，拍出南意大利Naples背景的質感特色，從此大家想起這個故事都充滿畫面。Matt Damon那種毫無殺傷力的書生氣息很切合Ripley的人設，隨著劇情推進所產生的心理變化亦相當強烈，不像新版Andrew Scott那樣壞得徹底的邪惡。最厲害是Jude Law演出富家公子Dickie一角，形象帥氣唯肖唯妙，叫人非常難忘是他多個造型貫徹地中海渡假風情，一系列Summer knit camp shirt成了大銀幕經典，直至近年依然有不少品牌在復刻模仿當中的設計，詳細見筆者之前的文章（傳送門：織物絕非冬天限定）。

最接近Patricia Highsmith原著世界時空的60年代改編電影，加上法國第一美男子Alain Delon的魅力演出，將Ripley深沉憂鬱的一面首次展現在大銀幕上，成就這部經典法國電影。對比起新版Andrew Scott的演出，Alain Delon更有種變幻莫測、難以捉摸的感覺，陽光微笑之下暗藏殺機，情緒起伏亦帶有誘因，讓Ripley這個角色非常討喜，你看過他殺人之後還是很想知道他接下來有甚麼奇遇，逃之夭夭的過程也拍得有趣吸引，可是新版Andrew Scott就是個叫人厭惡的低劣罪犯，儘管導演不斷插入藝術家Caravaggio的殺人情節比喻，卻還是難以為主角營造過去兩個版本那種吸引力。







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