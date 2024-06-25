Gucci Garden博物館2024最新展覽：從80年代到最新Tennis系列，見證新舊經典時空交替

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座落在佛羅倫斯中心地標的Piazza della Signoria廣場，Gucci Museum（又稱Gucci Garden）未必算非看不可的博物館，卻肯定是時裝迷、Gucci忠粉定必朝聖之地。事實上附近有著 Uffizi Gallery、Palazzo Vecchio Museum…等世界級博物館林立，仍能夠吸引人 購買€8門票、抽空進場真的全靠品牌魅力，相信2024年六月份的展覽與影片清單又能為各位舊雨新知帶來一點驚喜。

筆者抱著窺看設計背後與品牌歷史故事的心情來到這裏，卻發現好像是另一回事，那些二戰時代的竹柄手挽起源、馬具構思經過…基本上都無怎麼在館內提及，反而傾向用Pop Art的手法來包裝大部份的展覽，五光十色的裝置空間令人仿如踏進現代藝術館，據知門券的一半收益會撥捐給佛羅倫斯市用在藝術品修復工程，由些可見策劃人對展館的定位概念。

的確有一部份是關於經典Gucci Loafers設計以及品牌演進的介紹，可是展示手法太像像平日商場內的陳設，而且資訊內容亦略嫌大路，跟網上看到的分別不大，似乎欠缺了博物館或藝術館應有的感染力，尤其是以這麼一個百年品牌的豐厚歷史而言，觀眾大概會期待更大的發揮空間。

相較精彩是一個新舊系列對比的房間，展出1980年代Gucci用在網球運動比賽的 Sneakers、Tracksuits、Duffle bag，現在看起來全部充滿街頭潮牌味道，設計及拼色都散發著品牌個性，也許在古著店亦難以尋獲，只能在這裏看得到實物。放置於門口前方是現今2024年的Tennis系列，跟經典放在一旁是相映成趣。

展覽內容主題會不時更新，大家可能每次前來都會見到不一樣的Gucci館藏。這房間是筆者今回最欣賞的，同樣是新舊作品對比展示，可以看到歷任設計師向過往致敬的作品，例如2012S／S跟1975 S／S也是採用了Equestrian Print（馬具圖案）作主軸，表達手法就是截然不同。細看金具配件是非常驚艷，組件複雜又涉及不同材質鑲嵌，想像得到全部需要特製模具、絕非現成，設計及製作誠意可算十足。

千軍萬馬的手袋展示廳對筆者而言感受不大，可能因為數量太多反而削弱了個別設計的獨特性。很多經典產品亦可在這裏找到，雖然筆者是比較渴望看到背後的設計點滴或生產草圖之類，但也許女士們逛進這裏已經心滿意足，在場所見亦有不少震撼目光。

內進的絲巾展廳有個巨型電子屏幕裝置，但就跟整個展場大部份空間一樣充斥著「打卡位」的氣息。如果要以影像行先，筆者倒較欣賞門口的Gucci影院，裏面播放著看似跟品牌毫不相關的藝術影片，卻營造了不一樣的美學氛圍。 影片清單會定期更新，新上映的《Controluce Stories of Beauty》主題由Nina Simone在1976年的表演及Eve Tagny《Fall》影片所組成，有時間的觀眾待在裏面一個多小時也是不錯體驗。







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