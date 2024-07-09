男生必備的夏天衣櫥單品！Chambray Work Shirt如何橫跨工裝、軍服到男裝時尚？

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時尚世界不斷推陳出新，男裝設計卻往往很大程度建基於Classic Menswear，當中美國服飾更佔有極大的比重，尤其是談到男士Wardrobe Essentials — Chambray Work Shirt便是又一例子，布料與款式組合自成一格，過百年來由勞動工裝跨越到軍裝制服，最後走進民間的衣櫃裏，歷來在電影世界的出現亦讓我們看到無限配襯可能性。

先從布料說起，Chambray的名字來自法國Cambrai市、早見於16世紀一種同名及類近布類，在19世紀的美國，Chambray開始被製作成農民、鐵路工人及勞動基層的Work Shirt，這種由顏色經紗與白色緯紗組成的平紋織布已打響名堂，名字取代了Cambrai。有著輕盈透氣、吸濕排汗同時又強韌耐用的特性，如此深具功能性的work shirt當然吸引到美軍官方的目光。

據資料顯示美國海軍正式採用Chambray Work Shirt的時期為1913至1999，早期樣式是領口有搭帶（chinstrap）、胸前兩個方形或尖形胸袋並用上兩孔的貓眼鈕。到了二戰年代整個設計開始定型，除了在1942年起將貓眼鈕改為藍色，更於1941年的<U.S. Navy Uniform Regulations>說明了一套水兵制服是由「Hambray Shirt、Dungaree（Denim）Trousers、Black Web Belt、Black Shoes、Black Socks、Dungaree Button-Up Jumper」此六個項目組成，每位海軍獲配給兩套。自此便有了清晰的WWII標準規範，最受後世古著藏家及復刻品牌熱捧的Work Shirt正是來自這個時期。

話雖如此，美軍WWII Chambray Work Shirt依然存在很多變體，即使款式外觀大致相同， 胸袋細節上也有會有點出入，最主要原因是制服承辦廠商來自幾十間不同廠房，為滿足急劇膨脹的海軍人數（由1939年 125,202個上升至1945年3,380,817個），大量生產下難以劃一控制每個細節。不過古著迷要驗證原版年期的話，還是可靠領口內的廠商合約編號來鑑定，而且二戰後的製作一般再沒有尖形胸袋，袋邊車線在1946-52年間更轉變為雙行。

最後到1962年U.S. Navy發表了新款「Dungaree Shirt」，基本上就是簡化版的終極形態chambray Work Shirt。當中最明顯改動是「Convertible Sport Style Collar」（可轉換成休閒的扁領）以及「Squared Off Bottom」（平底衫腳）。從60-70年代的出品亦可見衫鈕改成四孔款式，不再用貓眼鈕，並且再無雙行車線的明筒，改為更簡約俐落、只有一行車線的前筒。

這個所謂「Convertible Sport Style Collar」從字面理解有點抽象，但接觸過這些60-70’s Vintage原版便會發現，領口是省卻了頸內的裁片及某些車線，令它變成Camp Collar一樣的扁領款式，可以作為「Sport Style」穿著，當然亦可花點功夫燙成企起、正裝一點的裇衫，應該就是「Convertible」的概念了。

加上易穿易襯的平腳設計，以及Chambray透氣通爽、吸濕排汗的布料功能，這些Chambray Work Shirt完全能滿足一件休閒裇衫的所有條件，市面上更不算難找到全新狀態New Old Stock 60’S古著原版，還是有窄封Selvedge布邊的舊式織布，實在非常值得推介作為日常穿著單品。







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