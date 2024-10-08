日本美學與美式復古的完美糅合：探索本地帽子品牌Jojo Beret的洋風和魂

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個人風格鮮明又活躍於聯乘企劃的本地設計師林偉強（Sonic Lam），作品總帶有陣陣濃厚的工藝感與時尚趣味，加上會將Ivy Style融入設計再發揮得淋漓盡致的，在香港時裝界也許沒有幾個人，愛好此道者肯定一眼便能認出他的作品，筆者亦見身邊朋友不時查問哪裏能買到他的創作，終於機會來了—Jojo Beret系列正式登場，屬於他主理的帽子品牌The Cat In A Hat，於灣仔星街附近的半山帽子俱樂部上架開售。

雖然這是個帽子品牌，但全套故事概念與設計氛圍亦相當完整，由帽子、手巾、襟章、貼紙、袋……以至於設計師Katol Lo炮製的精美包裝，一絲不苟地建構出brand identity畫面，硬照模特兒具備真實感的小動作例如捽眼、穿鞋等等，都令人聯想起八、九年代日本潮流雜誌的街拍菲林照，猶如置身從前洋風和魂的Ivy時空，經典味道又能跟現今的街頭風格互相呼應。每款帽子盡是精彩細節，例如baseball cap設有一條仿如鞋帶的繩子在brim上面，織紋質感加上撞色配搭令設計更添青春活力。

另外更先聲奪人是checkerboard圖案的newsboy cap，細看下見層次感便知道不是print，而是以林偉強擅長的併布工藝製作，充滿時代氣息又帶點新鮮感。整個系列主要以粉色為主，底色調子淡麗凸顯出鮮豔的刺繡圖案，多款繡字及圖畫都貫徹美式復古美學。很多時候這些視覺元素的作用也是講求共鳴，甚麼時代感、經典情懷統統是虛無縹緲的浪漫東西，希望林偉強能夠遇到更多能解讀他作品的知音，說到底香港還是存在懂得欣賞這種風格品味與工藝價值的受眾。







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