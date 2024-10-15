在皮褸界叱咤風雲的Horween皮革： 迷人的Ageing色澤變化，只有高級鞣製才做到！

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選購皮具，有人買用料、有人買設計、有人純粹買牌子，講求品味、實用抑或滿足虛榮心都是各適其適，筆者就認為皮料才是一件皮具的靈魂所在，同時可以講究功能性與奢侈感。Chromexcel皮革正是結合三者於一身的頂級選料，由1905年創立的美國芝加哥皮廠Horween Leather Co.出品，如此一間古老製革廠能存活於這種國際金融都市可算絕無僅有，質量能夠與日本、意大利等地名廠並排，價格甚至站立於奢侈皮革的頂峰之列。

Horween Chromexcel皮革大約在十多年前開始於網絡世界被熱烈討論，最頂尖的手工皮靴牌子都經常用到它，隨著的皮帶、錢包或錶帶等小件飾物亦以它作招徠，質素有目共睹，定價高企也是不爭事實。給大家一些基本消費概念，市面上大多奢侈名牌皮具採用的中國或印度皮革大約HKD$2X／呎，意大利皮革通常貴一倍到HKD$5X／呎，而Horween這種級別就隨手可以過$100／呎，以6至8呎製作一件皮具的成本來比較，可謂差天共地，故此甚少一線名牌「用得起」它，反而被較小眾的手工牌子重用。

另外有成衣服裝品牌採用Chromexcel製作皮褸，用上這種Horween皮革都會大肆宣揚，例如美國Schott NYC的皮褸就藉此獲得不少掌聲，定價USD$1525比其他Steerhide、Naked Cowhide貴出一截，仍然大有捧場客。蘇格蘭的Aero Leather Clothing就多年來堅持選用Chromexcel ，著用幾年後的Ageing色澤變化效果迷人，個人認為在剪裁版型上是更加優勝，相對短身及倒三角形態。

冬天將至，男士們選購皮褸時亦可考慮從皮料著手，質量會更有保證，所期望的香味、質感及經年變化效果都絕非偶然，著用廉價化學皮褸（同樣屬真皮）別妄想有此效果。高級鞣製是門博大精深的工藝，下篇跟大家正式解構Chromexcel皮革製作。







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