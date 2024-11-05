入手皮褸，首選一定是Vintage！水染工藝迷人質感、短身Boxy剪裁美學，連Johnny Depp也無法抗拒！

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身在香港的我們仍未太感受到秋意，就已見識到這個冬天的皮褸熱潮。最近多個港、台時尚媒體不約而同刊登皮褸專題文章，由歷代潮人Icon到造型題案都圍繞住經典古著，筆者向來也認為買皮褸的話，首選一定是Vintage。

到底為何有各式各樣新款不買，偏偏要件二手貨色？不是說現今所有牌子也不好，純粹是從以下幾個角度考量，1930-50年代的皮褸存在更多優勝之處，就連荷里活的名人紅星亦無法抗拒。

1. 收藏價值

現在隨便一件時裝皮褸也可索價七、八千元，可是價值會隨著過季遞減，幾年後在二手平台的售價已是慘不忍睹。相反，具收藏價值的Vintage皮褸就能穩站起來，比如說1940年代的D-pocket Biker經典款式，尤其是Buco出品的原版隨手都炒過萬元。眾所周知Johnny Depp有極多古著皮褸珍藏，從他年輕時一直穿到老，身上的很多款式是1930-50’s Vintage，造工細節在男裝設計發展上深具代表性。

2. 迷人質感

筆者認為這是最關鍵因素，令古著皮褸無法被現今的製作所取代。1930-50年代的皮褸主要採用頭層皮，紋路天然、質感豐富，加上染色方法多數是具透明感的Aniline（水染），著用後會出現迷人的Patin漸變色與潤澤感。而現今時裝產業九成採用二層或表面打磨過的修面皮，沒甚麼紋路美感可言，還有用上極重Pigment（塗層）染色，整體感覺化學又人工。有見不少日本品牌還原當年的染色並採用茶芯（Teacore）技法，價錢便宜一半的古著真是存在極高勝價比。

3. 種類選擇

時裝牌子幾乎清一色用羊皮製作皮褸，賣點可說是手感軟熟，但實際上純粹是生產成本上的計算，羊皮料供應數量大、成本低，又易裁易縫，然而那種呆板、單一的表面都叫人看膩了，全部一式一樣。反觀1950’s或以前的古著會用上牛、馬、鹿、騾或豬皮，皮質手感各有特色，而且每件的紋路均屬獨一無二。Ralph Lauren本人經常於天橋謝幕時穿著不同的Vintage皮褸，當中有極具野性風貌的豬皮褸，在時裝生產角度而言確實是可一不可再。

4. 剪裁美學

現今的皮褸剪裁是為迎合大眾身形而設，愈多人穿得下就愈好，打版的宗旨是有大無細（日本牌子或Oversized款式另計），最明顯的地方是衫身及袖都是異常地長。1950’s Vintage就普遍較少出現上述問題，以Café Racer款式為例，普遍的衫長剛好及腰、袖長到手腕即止，短身Boxy fitting看起來是更合身。1930’s出品的剪裁亦是非常獨到，輪廓線條一般都很優雅，只不過留存下來又買得到的數量實在太過稀少。







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